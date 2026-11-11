我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：伊朗戰爭基本上已結束⋯今日5件事

麻州家庭醫療費平均支出驚人 一年燒掉3.4萬元

Toyota將把在日本甚受歡迎的迷你卡車引進美國市場

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
豐田(Toyota)宣布，在日本甚受歡迎的一款迷你卡車，明年將在美國開賣。（路透...
豐田(Toyota)宣布，在日本甚受歡迎的一款迷你卡車，明年將在美國開賣。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Toyota計畫將Scion KEI-01迷你卡車於2027年下半年引進美國，初期主打車隊與商用市場，並希望藉此重振Scion品牌。

豐田(Toyota)宣布，在日本甚受歡迎的一款迷你卡車，明年將在美國開賣。名稱為Scion KEI-01的迷你型多功能小卡車，長度略超過11呎，寬度不到5呎，最高時速25哩，在美國推出初期將賣給車隊廠商，不是一般消費者，但未來可能開放個人購買。

豐田表示，這款小卡車將在豐田目前位於印地安納州的車廠組裝，符合聯邦法律「低速車輛」(low speed vehicle)規定，2027年下半年進入美國市場。迷你卡車配備四輪驅動，附有帶冷暖氣的封閉式車廂，以及可承重600磅的貨斗。

對於這款不能開上高速公路的迷你卡車，豐田將目標客群定位於平常使用小型車、低速工業車輛的商家與車主，因此客群包括農民、大學、市政府以及需要小型工作車輛的公司行號。

數十年來，迷你卡車在日本受到民眾歡迎。不過，豐田2003年成立旗下Scion品牌，推出希望吸引年輕人的實驗產品，不過2016年品牌結束且停產。

現在則希望憑藉KEI-01迷你卡車讓Scion品牌重振雄風。豐田認為，迷你卡車可望建立龐大的支持者基礎，看好在美國市場的未來發展。豐田在新聞稿中表示，全新出發的Scion品牌將成為非傳統車輛與全新移動概念的實驗室。

川普總統去年訪問日本之後，曾說日本風格的迷你卡車「真的很可愛」(really cute)、「有點像以前的金龜車(Beetle)」。川普當時曾說，將設法讓迷你卡車能在美國市場販賣。

紐約時報10日分析，從許多層面來看，KEI-01迷你卡車跟福特(Ford)F-150、雪佛蘭(Chevrolet)Silverado等傳統型美國皮卡(pickup trucks)風格截然不同。美國皮卡在過去幾十年間變得越來越大、越來越重，而且越來越貴。

雖然豐田尚未透露迷你卡車的售價，但預料比起步價超過4萬元的新款福特F-150便宜許多。

精華 FAQ

  • Toyota表示，Scion KEI-01將在2027年下半年進入美國市場，並先於印地安納州車廠組裝，符合低速車輛相關聯邦規定。

  • 初期並非開放一般消費者，而是先賣給車隊廠商與商用客戶，目標包括農民、大學、市政府，以及需要小型工作車的公司。

  • 這款迷你卡車長度略超過11呎、寬度不到5呎，最高時速25哩，具四輪驅動、封閉式冷暖車廂與600磅貨斗，主要用於低速作業。

Toyota 日本 豐田

上一則

AI三巨頭推新品 戰火延燒企業應用

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
輝達董事會目前可能根本無意撤換黃仁勳，但部分與輝達關係密切的人士可能已在考慮備案。(路透)

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長 媒體點名蘇姿丰等4名可能接班人

2026-11-10 22:47

超人氣

更多 >
喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特

喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特
李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了

受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了
紐時：黃仁勳小三黃樂持「香港護照」數次赴台 美方建議監控

紐時：黃仁勳小三黃樂持「香港護照」數次赴台 美方建議監控