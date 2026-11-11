Toyota將把在日本甚受歡迎的迷你卡車引進美國市場

豐田(Toyota)宣布，在日本甚受歡迎的一款迷你卡車，明年將在美國開賣。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： Toyota計畫將Scion KEI-01迷你卡車於2027年下半年引進美國，初期主打車隊與商用市場，並希望藉此重振Scion品牌。

豐田 (Toyota )宣布，在日本 甚受歡迎的一款迷你卡車，明年將在美國開賣。名稱為Scion KEI-01的迷你型多功能小卡車，長度略超過11呎，寬度不到5呎，最高時速25哩，在美國推出初期將賣給車隊廠商，不是一般消費者，但未來可能開放個人購買。

豐田表示，這款小卡車將在豐田目前位於印地安納州的車廠組裝，符合聯邦法律「低速車輛」(low speed vehicle)規定，2027年下半年進入美國市場。迷你卡車配備四輪驅動，附有帶冷暖氣的封閉式車廂，以及可承重600磅的貨斗。

對於這款不能開上高速公路的迷你卡車，豐田將目標客群定位於平常使用小型車、低速工業車輛的商家與車主，因此客群包括農民、大學、市政府以及需要小型工作車輛的公司行號。

數十年來，迷你卡車在日本受到民眾歡迎。不過，豐田2003年成立旗下Scion品牌，推出希望吸引年輕人的實驗產品，不過2016年品牌結束且停產。

現在則希望憑藉KEI-01迷你卡車讓Scion品牌重振雄風。豐田認為，迷你卡車可望建立龐大的支持者基礎，看好在美國市場的未來發展。豐田在新聞稿中表示，全新出發的Scion品牌將成為非傳統車輛與全新移動概念的實驗室。

川普總統去年訪問日本之後，曾說日本風格的迷你卡車「真的很可愛」(really cute)、「有點像以前的金龜車(Beetle)」。川普當時曾說，將設法讓迷你卡車能在美國市場販賣。

紐約時報10日分析，從許多層面來看，KEI-01迷你卡車跟福特(Ford)F-150、雪佛蘭(Chevrolet)Silverado等傳統型美國皮卡(pickup trucks)風格截然不同。美國皮卡在過去幾十年間變得越來越大、越來越重，而且越來越貴。

雖然豐田尚未透露迷你卡車的售價，但預料比起步價超過4萬元的新款福特F-150便宜許多。