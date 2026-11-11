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AI三巨頭推新品 戰火延燒企業應用

編譯吳孟真／綜合外電
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Anthropic、OpenAI合Google近日又推出新的企業應用工具。路透
Anthropic、OpenAI合Google近日又推出新的企業應用工具。路透

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic、OpenAI與Google同步推新功能，從會議協作、商家資訊到高階模型與代理機制，全面搶攻企業與消費者AI應用市場。

人工智慧（AI）業者競爭持續升溫，Anthropic、OpenAIGoogle接連推出新功能，從職場生產力工具、商家資訊服務到高階AI模型與代理功能，積極擴大AI的應用範圍，爭奪企業及消費者市場。

Anthropic 10日推出Claude Meetings、Claude Whiteboards及Claude Sheets等生產力工具，讓AI能即時參與會議、製作簡報及試算表。這距離OpenAI推出一系列ChatGPT職場協作工具僅數周，凸顯雙方正試圖將AI產品發展為類似辦公室軟體套件的服務，挑戰微軟與Google。

其中，Claude Meetings可讓Claude以與會者身分，加入視訊會議，在討論進行期間，即時草擬計畫、製作時程表，並從連結的企業應用程式擷取資料。這項功能目前以測試版提供Team及Enterprise方案用戶使用。

Claude Whiteboards則讓團隊與AI在同一個數位白板上協作，將討論內容整理成視覺化工作區，標示時程與截止日期，並可轉換成文件或簡報。Claude Sheets則可建立活動追蹤表、試算表，支援公式、格式設定及多人共同編輯。

OpenAI同日推出企業中心（Business Hub）測試版，讓企業建立商家檔案、驗證及更新產品與服務資訊，功能類似Google搜尋引擎提供的商家資訊，藉此強化ChatGPT協助消費者搜尋及比較商品的能力。符合資格的企業也能建立專屬AI代理，讓ChatGPT用戶直接詢問企業及產品相關問題。

OpenAI先前曾試圖讓用戶直接透過ChatGPT購物，並以交易佣金創造營收，藉此與亞馬遜競爭，但成效不彰，今年3月已終止包含購物車結帳功能的相關計畫。如今轉向整合商家資訊與分析工具，成效仍有待觀察。

Google則開始向付費開發者及企業客戶全面開放Gemini 4 Carbon模型，宣稱這是旗下最強大的AI模型，專為複雜多步驟程式設計及開放式科學研究等高難度任務打造，可與OpenAI及Anthropic的頂尖模型競爭。Google也推出「代理群」（agent swarm）功能預覽版，可將單一使用者指令，轉化為多個AI代理協同執行的任務。

精華 FAQ

  • Anthropic推出Claude Meetings、Claude Whiteboards與Claude Sheets，分別用於即時參與會議、整理視覺化工作區，以及建立試算表與共同編輯，目標是提升團隊協作與生產力。

  • Business Hub讓企業建立與驗證商家檔案，更新產品和服務資訊，並可建立專屬AI代理，讓ChatGPT更像搜尋與比較商品的入口，強化消費者查詢體驗。

  • Google向付費開發者與企業客戶開放Gemini 4 Carbon，主打複雜程式設計與科學研究，同時推出代理群預覽版，顯示各家正往高階模型與多代理協作發展。

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