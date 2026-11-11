我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳間諜風波報導 拿黃姓開玩笑 亞裔記協批失當

社安金若真砍22% 哪10州退休族最痛？

大型企業面臨間諜危機日漸嚴重 許多公司有難言之隱

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
身為科技巨頭的科技企業如今面臨的間諜問題，遠比外界意識到的程度更加嚴重。圖為Nv...
身為科技巨頭的科技企業如今面臨的間諜問題，遠比外界意識到的程度更加嚴重。圖為Nvidia展區。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

CNN指出，全球大型科技企業的商業間諜危機日益嚴重，內鬼與挖角洩密比單純駭客攻擊更具破壞力，但許多公司因怕機密曝光而選擇沉默。

CNN 10日報導，個人電腦革命來臨之際，法國布爾電腦(Bull)被美國科技公司超車，法國對外安全總局(DGSE)1987年至1989年間在IBM、德州儀器(Texas Instruments)等美國企業安插內鬼，把竊得商業機密傳回法國，後來聯邦調查局(FBI)與中央情報局(CIA)聯手破獲間諜案，涉案員工遭到開除。事隔40年後，全球大型科技企業面臨的間諜危機日漸嚴重，影響後果更加重大。

報導指出，身為科技巨頭的科技企業如今面臨的間諜問題，遠比外界意識到的程度更加嚴重。

網路安全公司UpGuard研究主任波洛克(Greg Pollock)表示，竊取商業機密如今利害關係更加重大，讓外界把注意焦點再次集中於企業內部人員的間諜活動。他說，透過駭客攻擊竊取大量資料固然是事實，但最重要的訊息仍然來自私下交談內容。

美國政府網路安全包商QuSecure執行長兼共同創辦人克勞瑟默(Rebecca Krauthamer)指出，江湖老手不會只選擇單一途徑獲取商業機密，網路攻擊可以讓國家或公司竊取資訊，但人力情報(human source)則能判斷哪些機密才重要，以及取得機密能夠做出哪些決策。

如果想要透過傳統人際管道竊取對手的商業機密，經常使用的兩種方式包括：挖角願意洩密的員工、安插內鬼。由於員工握有取得重要資訊的解碼鑰匙，因此所有員工都可能成為鎖定目標。

克勞瑟默說，不只是執行長可能成為目標，事情演進可能不會像龐德(James Bond)電影那般精彩，但矽谷一般員工都要懂得如何明哲身，預防釣魚式詐騙，「不過人與人相處產生的信任感，危機風險越來越高」。

專門研究商業機密與智慧財產權的維吉尼亞大學(University of Virginia)法律教授羅伊(Elizabeth Rowe)說，目前眾所周知的案件可能是普遍存在問題的冰山一角。

1990年代末期通過的聯邦法律，把商業間諜活動列為刑事犯罪，不過案件主要來自企業主動通報。企業也可以自行針對對手提出民事訴訟。

然而，問題在於許多企業有難言之隱，不願透露公司面臨間諜危機。

企業如果訴諸法院，恐讓投資人覺得公司重要機密流失，因此涉及複雜商業機密的民事訴訟，對企業來說代價極高。訴訟過程也可能讓商業機密曝光或外洩。

羅伊說，這意味著每當有一件商業間諜案件登上新聞頭條時，就有許多還未曝光的案件存在。

精華 FAQ

  • 報導指出，大型科技企業正面臨愈來愈嚴重的商業間諜危機，風險不只來自外部駭客，也包括內部人員洩密、挖角與安插內鬼，且後果比過去更重大。

  • 專家認為，駭客可竊取大量資料，但人力情報能判斷哪些機密真正關鍵，並協助決定可用這些資訊做哪些行動，因此對國家或企業的價值更高。

  • 因為一旦訴諸法律，外界可能認為公司重要機密已外流，影響投資人信心；同時訴訟過程也可能讓機密再度曝光，所以很多企業選擇低調處理。

間諜 IBM CIA

上一則

黃仁勳外遇風波 外媒：台灣晶片業盛況仍會持續

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
輝達董事會目前可能根本無意撤換黃仁勳，但部分與輝達關係密切的人士可能已在考慮備案。(路透)

黃仁勳涉諜風波恐丟執行長 媒體點名蘇姿丰等4名可能接班人

2026-11-10 22:47

超人氣

更多 >
喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特

喬治王子「有繪畫天分」威廉公開兒子的翠鳥作品 藝術細胞遺傳凱特
李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了

受不了民主黨政策和高物價 加州人搬到德州 今卻後悔了
紐時：黃仁勳小三黃樂持「香港護照」數次赴台 美方建議監控

紐時：黃仁勳小三黃樂持「香港護照」數次赴台 美方建議監控