大型企業面臨間諜危機日漸嚴重 許多公司有難言之隱

身為科技巨頭的科技企業如今面臨的間諜問題，遠比外界意識到的程度更加嚴重。圖為Nvidia展區。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： CNN指出，全球大型科技企業的商業間諜危機日益嚴重，內鬼與挖角洩密比單純駭客攻擊更具破壞力，但許多公司因怕機密曝光而選擇沉默。

CNN 10日報導，個人電腦革命來臨之際，法國布爾電腦(Bull)被美國科技公司超車，法國對外安全總局(DGSE)1987年至1989年間在IBM 、德州儀器(Texas Instruments)等美國企業安插內鬼，把竊得商業機密傳回法國，後來聯邦調查局(FBI)與中央情報局(CIA )聯手破獲間諜 案，涉案員工遭到開除。事隔40年後，全球大型科技企業面臨的間諜危機日漸嚴重，影響後果更加重大。

報導指出，身為科技巨頭的科技企業如今面臨的間諜問題，遠比外界意識到的程度更加嚴重。

網路安全公司UpGuard研究主任波洛克(Greg Pollock)表示，竊取商業機密如今利害關係更加重大，讓外界把注意焦點再次集中於企業內部人員的間諜活動。他說，透過駭客攻擊竊取大量資料固然是事實，但最重要的訊息仍然來自私下交談內容。

美國政府網路安全包商QuSecure執行長兼共同創辦人克勞瑟默(Rebecca Krauthamer)指出，江湖老手不會只選擇單一途徑獲取商業機密，網路攻擊可以讓國家或公司竊取資訊，但人力情報(human source)則能判斷哪些機密才重要，以及取得機密能夠做出哪些決策。

如果想要透過傳統人際管道竊取對手的商業機密，經常使用的兩種方式包括：挖角願意洩密的員工、安插內鬼。由於員工握有取得重要資訊的解碼鑰匙，因此所有員工都可能成為鎖定目標。

克勞瑟默說，不只是執行長可能成為目標，事情演進可能不會像龐德(James Bond)電影那般精彩，但矽谷一般員工都要懂得如何明哲身，預防釣魚式詐騙，「不過人與人相處產生的信任感，危機風險越來越高」。

專門研究商業機密與智慧財產權的維吉尼亞大學(University of Virginia)法律教授羅伊(Elizabeth Rowe)說，目前眾所周知的案件可能是普遍存在問題的冰山一角。

1990年代末期通過的聯邦法律，把商業間諜活動列為刑事犯罪，不過案件主要來自企業主動通報。企業也可以自行針對對手提出民事訴訟。

然而，問題在於許多企業有難言之隱，不願透露公司面臨間諜危機。

企業如果訴諸法院，恐讓投資人覺得公司重要機密流失，因此涉及複雜商業機密的民事訴訟，對企業來說代價極高。訴訟過程也可能讓商業機密曝光或外洩。

羅伊說，這意味著每當有一件商業間諜案件登上新聞頭條時，就有許多還未曝光的案件存在。