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黃仁勳間諜風波報導 拿黃姓開玩笑 亞裔記協批失當

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黃仁勳外遇風波 外媒：台灣晶片業盛況仍會持續

中央社新加坡11日綜合外電報導
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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

外媒與分析師指出，黃仁勳婚外情風波雖引發關注，但在AI需求強勁與訂單未見放緩下，短期內不太可能影響台積電與輝達的合作。

台灣晶圓代工龍頭台積電的最大客戶為輝達公司（NVIDIA），其代表人物黃仁勳近日則陷入婚外情風波，有分析師指出，這件事可能不會打擊到台積電業務。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）報導，分析師透露，即使輝達執行長黃仁勳卸任，對於台積電應該不會有太大的直接影響。

科技市場研究公司Counterpoint Research分析師威廉．李（William Li）表示：「我們認為先進製程晶圓之需求大於任何一位高階主管，而且目前無跡象顯示輝達正放緩或實際削減對台積電的訂單。」

資訊科技業調查及諮詢業者顧能公司（Gartner）新興市場動態分析師古普塔（Gaurav Gupta）說道：「這個時間點，我們看不出這起輝達風波對他們造成什麼影響。」

古普塔還提及，在供應受限的環境下，AI基礎設施擴建需求強勁，科技業領袖不應受到黃仁勳接受調查一事干擾。

黃仁勳近來被爆料與一位名叫黃樂（Alice Huang）的女子有婚外情，「紐約時報」（The New York Times）報導，美國政府官員懷疑該女性向北京當局傳遞情報。

黃仁勳在本月8日寫給輝達員工的備忘錄中坦承自己有婚外情，但並未透露對象是誰。

輝達董事會正在調查，黃仁勳是否為一項「外國情報行動」的目標。

精華 FAQ

  • 多位分析師認為影響有限，因為台積電主要受AI晶片需求驅動，而非單一高階主管個人事件。目前也沒有跡象顯示輝達正在削減對台積電的訂單。

  • Counterpoint Research與Gartner都指出，先進製程晶圓需求仍高於任何個人因素，且AI基礎設施擴建持續強勁。在供應受限環境下，市場更關注產能與訂單，而非人事風波。

  • 輝達董事會正在調查黃仁勳是否成為一項「外國情報行動」的目標。外界關注的焦點包括其婚外情傳聞、相關女子是否涉及對北京傳遞情報，以及公司內部是否受到外部干預。

黃仁勳 台積電 輝達

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