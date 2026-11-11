Nvidia估值摔落15年低谷 現在進場買股是撿便宜還是接刀？

以預期本益比衡量，輝達（Nvidia）股價估值已跌到15年低點。路透

AI摘要 文章摘要整理： 輝達估值已跌至15年低點，但在獲利前景與高層風波未明下，市場仍建議先看關鍵支撐並分批進場。

歷經最近賣壓沖刷，一些人工智慧（AI）概念股 已跌到十分低廉的價位，例如輝達 （Nvidia）股票估值就已跌到15年最低。此刻該進場撿便宜，還是避免接刀？

MarketWatch報導，輝達股價已跌到僅未來12個月預期盈餘的11.77倍。換言之，投資人現在支付不到12美元，就能換得輝達1美元的預期獲利。根據FactSet的資料，以預期本益比衡量，輝達此時的估值是2011年以來最低。

相較下，美股史坦普500指數的預期本益比近來大致徘徊在18倍附近。

所以，現在進場買輝達股票很划算嗎？或者，投資人開始對獲利展望起疑，以至於預期本益比跌到這麼低？

輝達股價最近隨同半導體股下殺，執行長黃仁勳日前又驚爆婚外情醜聞，執行長位子能否保住是個大問號，都讓該股走勢一蹶不振。因此，在展望混沌不明的情況下進場逢低承接，風險不小。

分析師建議注意關鍵防線、分批少量布局

Piper Sandler首席市場技術分析師強森建議，投資人可參考這檔晶片股的關鍵防線，以免太早進場買進。

有些人對技術線圖顯示的數字嗤之以鼻，但股價走勢圖其實把市場交易活動視覺化；與其說很技術性，不如說是對股價觸及某價位時的投資人行為分析。

強森說，這反映投資人的貪婪與恐懼，因為那些不是冷冰冰的數字，其中牽涉到真正賺或賠的錢。他說：「那是心理上的防線，投資人在那些價位實際獲致利得或蒙受損失。所以很重要。」

有時，股價回測原本堅不可摧的阻力關卡，一旦突破，就轉變成支撐價位；原先固若金湯的支撐價位一旦失守，就變成阻力關卡。這是因為，在那些價位殺出或買進股票後，投資人若是賠錢，就會伺機而動，待股價回到那個價位時，很可能反過來買進或賣出。投資人若之前在同樣的價位買、賣股票賺了錢，很可能再嘗試一次。

輝達股價的關鍵支撐區

輝達股票最近遭賣壓衝擊後，用這種方法分析輝達股價走勢線圖，也可一窺投資人行為。

輝達股價今夏拉回整理，跌到春季交易區間的頂點就止跌。但在上周跌破那個支撐價位後，下一道心理防線是2025年9月和2026年3月曾觸及的低檔。但下一個可能的重要支撐區間，是142美元至152美元，那是2024年7月至2025年6月的頭部。輝達11日早盤漲5.6%，報174.54美元。

謹記阻力區的天花板和支撐區的地板，未必就是股價長期的頭部或底部，但可提供參考，華爾街人士稱之為「可交易」頭部和底部。意思是，那些是短暫的頭部或底部，或是可能觸發股價大幅變動，足以驅動交易員冒險賣出或買進。

華爾街許多分析師建議，與其從上檔區或下檔區挑選特定切入點賣出或買進股票，不如採取「分批建立部位」的策略，也就是以小碎步，在不同價位逐步買進，而不是在特定價位掛出大額賣單或買單。