Fed鷹聲四起通膨竄升 美債多頭被殺個措手不及
Fed官員鷹派發言加上通膨居高不下，推升升息預期，美債殖利率飆升、價格重挫，先前大舉做多的投資人措手不及。
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Fed官員鷹派發言加上通膨居高不下，推升升息預期，美債殖利率飆升、價格重挫，先前大舉做多的投資人措手不及。
近期美國債市湧現大量看多部位，但隨著這兩日聯準會（Fed）官員紛紛釋出鷹派言論，加上最新數據顯示通膨居高不下，市場對升息的預期升高，導致美債殖利率升勢再起、價格反向重挫，投資人對美債的多頭押注遭受沉重打擊，被殺個措手不及。
這波拋售潮導致對貨幣政策敏感的美國2年期公債殖利率，10日飆升近18.9個基點至4.736%，創19個月來最大單日漲幅；10年期殖利率也一度重返5%以上，讓近期因人工智慧（AI）交易前景引發疑慮，而湧入美債或降低看空程度的投資人措手不及。
美銀（BofA）策略師在8日的報告中指出，過去一周，資產管理業者持續建立各天期公債期貨的多頭部位，同時回補長天期公債的空頭部位。
然而，美國10月消費者物價漲幅高於預估，Fed理事沃勒10日表示支持升息，甚至表示若通膨持續加速，將不排除一次升息2碼。達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根（Lori Logan）也發表鷹派言論，強化市場對Fed將採取更積極緊縮政策的預期。
天利投資投資經理人艾侯賽尼（Ed Al-Hussainy）表示，隨著交易員日益預期，Fed在明年3月會議前提前緊縮貨幣政策，2年期美債殖利率「仍有空間回升至9月底水準」，當時殖利率曾觸及略低於5%的高點。
另一方面，摩根大通10日公布的美債調查顯示，截至9日的一周，投資人對市場走向的信心減弱，中立部位占比則上升9個百分點至約12周來最高，多頭與空頭部位占比分別下降5個及4個百分點，至同期最低。
因為市場原本大量建立美債多頭部位，但Fed官員連番放鷹，加上通膨數據高於預期，導致升息預期升溫，殖利率急漲、債券價格反向重挫。 對政策最敏感的2年期公債殖利率單日飆升近18.9個基點至4.736%，創19個月最大漲幅；10年期殖利率也一度重返5%以上。 Fed理事沃勒支持升息，甚至不排除一次升息2碼；達拉斯Fed總裁洛根也釋出鷹派訊號。另有JPMorgan調查顯示，多頭與空頭占比下滑，中立部位升至約12周高點。
精華 FAQ
因為市場原本大量建立美債多頭部位，但Fed官員連番放鷹，加上通膨數據高於預期，導致升息預期升溫，殖利率急漲、債券價格反向重挫。
對政策最敏感的2年期公債殖利率單日飆升近18.9個基點至4.736%，創19個月最大漲幅；10年期殖利率也一度重返5%以上。
Fed理事沃勒支持升息，甚至不排除一次升息2碼；達拉斯Fed總裁洛根也釋出鷹派訊號。另有JPMorgan調查顯示，多頭與空頭占比下滑，中立部位升至約12周高點。
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