通膨超預期引發升息疑慮 美股3大指數收黑

美國通膨報告高於預期，市場押注聯準會（Fed）下月將升息，美股10日三大指數全數收黑。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 美國10月通膨數據高於預期，市場預期Fed下月可能升息，拖累美股三大指數收黑，輝達則因風波持續重挫。

美國通膨 報告高於預期，市場押注聯準會（Fed）下月將升息，美股 10日三大指數全數收黑。

道瓊工業指數下跌157.86點或0.3%，收52,231.89點，史坦普500指數下跌約29.01點或0.38%，收7,520.93點，科技股為主的那斯達克綜合指數重挫187.26點或0.74%，收25,065.88點 。主要股價指數前一天才大幅上漲。

10日上午公布的消費者物價指數（CPI）顯示，10月物價月增0.4%，高於市場預期的0.3%，但低於9月的0.6%。由於去年政府關門導致可用數據有限，10月CPI報告並未公布年增率。

交易員目前普遍預期Fed將升息1碼（25個基點），部分Fed觀察人士更預期將一口氣升息2碼（50個基點）。Fed理事沃勒（Chris Waller）近日表示，對較大幅度升息持開放態度，進一步強化市場押注。

此外，輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳據傳捲入間諜婚外情風波並面臨董事會調查，持續衝擊市場信心。輝達股價繼9日重跌逾4%後，10日再挫逾5%。

其他科技新聞方面，Anthropic已展開路演，並在備受矚目的首次公開發行（IPO）前公布更新後的申報文件。儘管科技股近來波動劇烈，這家AI實驗室仍持續推進上市計畫，尋求1.4兆美元估值。

油價走低，國際布蘭特原油期貨與美國西德州中級原油（WTI）期貨均下跌約1%。第3季財報季雖已大致結束，但輝達投資的新雲端業者CoreWeave，以及量子運算概念股D-Wave Quantum與Rigetti Computing，將於10日盤後公布財報。