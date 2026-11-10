汽油終於跌破4美元…川普暫緩攻伊朗 油價應聲大跌

美國汽油價格周二跌破每加侖4美元，為7月中旬以來首見。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普釋出暫不攻擊伊朗的訊號後，市場對中東升溫疑慮降溫，帶動油價回落，美國汽油均價也首度跌破每加侖4美元，但柴油與通膨壓力仍高。

據紐約郵報報導，美國汽油價 格周二跌破每加侖4美元，為7月中旬以來首見。此前，川普 總統釋出訊號，表示近期無意對伊朗 發動攻擊，緩解市場對中東局勢升溫的憂慮，帶動國際油價回落。

根據美國汽車協會（AAA）數據，全美汽油平均價格降至每加侖3.98美元，自7月20日以來首度跌破4美元。不過，供大型卡車及農業設備使用的柴油價格仍居高不下，平均每加侖達6.16美元。

汽油價格下滑，主要受到國際油價大幅回落帶動。布蘭特原油期貨周二上午一度跌破每桶90美元，為8月以來首見。布蘭特原油上周重挫13%，創下2020年4月新冠疫情封鎖期間以來最大單周跌幅。

供應鏈顧問公司ProcureAbility董事總經理亞當斯基（Joe Adamski）表示，只要市場持續預期中東衝突各方將透過談判尋求解決方案，汽油價格可能一路維持在每加侖4美元以下，直到明年春季。

亞當斯基表示，根據目前預測顯示，汽油價格可能進一步下探至每加侖3.60至3.65美元，仍有下跌空間。他指出，目前加油站的加價幅度高於正常水準，也為油價進一步下調留下空間。

不過，他也警告，若和平談判破裂，或波斯灣石油供應再次遭到攻擊，汽油價格可能在短短幾天內反彈，抵銷目前的降價成果。

川普周一表示，從軍事角度來看，伊朗戰爭「實際上已經結束」。與此同時，川普政府正與調解方會面，就伊朗核計畫展開談判。川普上周末也表示，只要談判持續進行，美國「極不可能」恢復對伊朗發動攻擊。

上周全美期中選舉中，民主黨取得重大勝利，也進一步推低原油期貨價格。交易員預期，民主黨政治人物將持續向川普政府施壓，要求盡快達成中東協議。

盡管近期油價回落，目前汽油價格仍比美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊前高出約30%，也比今年年初高出約40%。

根據美國勞工統計局周二上午公布的數據，能源成本上漲仍是10月通膨的主要推手之一。當月汽油價格上漲1%，過去12個月累計漲幅達37.4%；用於住宅供暖的燃油價格，月漲幅也名列前茅。隨著天氣逐漸轉冷，供暖成本上升尤其令人擔憂。

經濟學家警告，柴油價格上漲也可能進一步推高其他商品價格。從食品到服飾，幾乎所有消費品都仰賴大型卡車運送，而這些卡車使用的柴油價格居高不下，成本最終可能轉嫁給消費者。

此外，10月食品價格上漲0.5%，機票價格月增0.4%，年增約27.8%。航空業是受能源價格上漲衝擊最明顯的產業之一，因為燃油占航空公司營運成本的大部分。