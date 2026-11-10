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Anthropic將在美IPO 估值上看1.4兆美元

中央社舊金山10日綜合外電報導
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人工智慧（AI）新創公司Anthropic將進行備受矚目的大型首次公開募股（IPO），預計估值最高可達1.4兆美元。路透

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic將赴美IPO，最高估值達1.4兆美元，雖低於先前預期，但仍成為檢驗華爾街AI熱潮信心的重要指標。

人工智慧（AI）新創公司Anthropic將進行備受矚目的大型首次公開募股（IPO），預計估值最高可達1.4兆美元。由於投資人近期對AI的熱情降溫，這項估值略低於部分投資人的預期。

路透報導，Anthropic這次IPO將成為一場關鍵考驗，檢驗華爾街對這波AI熱潮的信心，而這波熱潮正是華爾街協助點燃的。

若以IPO公布的發行價格區間上限計算，Anthropic完全稀釋後的估值約為1.4兆美元，計算時納入股票選擇權及限制型股票等證券。若不計入這些證券，以未稀釋股數計算，Anthropic的市值則約為1兆美元。

Anthropic及部分投資人計劃在IPO中出售8億2500萬股股票，每股暫定價格最高為78美元，預計最多可募得644億美元。

部分潛在投資人曾質疑，Anthropic先前討論的1.5兆美元估值是否過高，尤其考量到公司承諾投入大筆資金建置基礎設施，以及近期AI相關類股的波動。

投資人今年一度預期，Anthropic將於10月進行IPO，目標估值最高可達2兆美元。

根據路透看到的電子郵件，Anthropic今天向美國證券管理委員會（SEC）提交更新版招股說明書前，IPO相關細節曾於昨天深夜寄給各投資銀行，但隨後不久便遭撤回。

今年下半年，AI熱潮開始面臨現實考驗，投資人質疑，在利率偏高的環境下，未來的投資報酬是否足以支撐龐大的支出及日益增加的債務成本。

不過，Anthropic迄今的成長仍未受到這些疑慮影響，主要受惠於旗下產品需求激增，尤其是Claude模型迅速走紅。

Anthropic在申報文件中提出「開創奇蹟時代」的願景，同時警告AI恐對人類存亡構成風險，凸顯AI熱潮核心所蘊含的非凡潛力與深刻的不確定性。

Anthropic也將透過另一筆私募交易，向Alphabet旗下的谷歌（Google）、輝達（NVIDIA）及超微（AMD）等基石投資人籌資260億美元。

其他基石投資人還包括博通（Broadcom）、美光科技（Micron Technology）、微軟（Microsoft）及台積電。計入基石投資人的投資後，Anthropic本次募股案總募資額最高可達904億美元。

Anthropic部分董事會成員以及與他們有關聯的實體，已表明有意認購本次發行的股票，金額最高達3億300萬美元。

精華 FAQ

  • 若以發行價區間上限計算，Anthropic完全稀釋後估值約1.4兆美元，未稀釋市值約1兆美元；公司與部分投資人合計最多出售8億2500萬股，最高可募得644億美元。

  • 部分投資人認為先前討論的1.5兆美元估值偏高，主要擔心公司需投入大量資金建置基礎設施，且近期AI類股波動加劇，在高利率環境下報酬能否支撐高支出也受質疑。

  • Anthropic另透過私募向Alphabet旗下Google、NVIDIA、AMD等基石投資人籌資260億美元，其他基石投資人還包括Broadcom、Micron、Microsoft與台積電，總募資額最高可達904億美元。

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