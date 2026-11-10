WSJ：黃仁勳捲中國美人計疑雲 美應防輝達晶片流向中國

輝達執行長黃仁勳10月19日在德國首都柏林參加德國投資峰會的「投資紅毯」活動。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： WSJ評論稱黃仁勳婚外情疑雲反映中國滲透美企與晶片管制漏洞，警告川普不應為短期交換而放寬輝達高階晶片出口。

輝達 執行長黃仁勳 出軌捲入共諜疑雲，華爾街日報主筆室評論稱「輝達從中國美人計中得到教訓」，強調美方應堵住晶片管制漏洞，且下週川習會 不應輕易放行輝達晶片出口至中國。

亞太經濟合作會議（APEC）峰會18、19日將在中國深圳舉行，美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平計劃期間進行今年第3次會晤。

值此之際，美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）執行長黃仁勳坦承婚外情，且出軌對象─曾任新加坡資料中心業者Megaspeed主管的黃樂（Alice Huang）疑似為中國女間諜。

「華爾街日報」（WSJ）今天刊登由主筆室撰寫的評論文章，內容寫道，在華府的輝達友人眼中，黃仁勳爆婚外情似乎不算什麼，但這起風波明確警示，中國正試圖滲透美國企業高層，藉此主導AI領域。

文章指出，Megaspeed已將運算能力租借給阿里巴巴等中國企業，這意味著中國AI公司能夠在美方出口管制的情況下，利用輝達的高效能晶片。

而中國開放權重AI模型之所以取得迅速進展，走私晶片及規避出口管制是原因之一。今年美方就指控美商美超微（Super Micro）的員工及一名承包商共謀，非法將價值數以十億計美元、內含受出口管制輝達晶片的AI伺服器轉運至中國。

文章指出，黃仁勳的團隊已成功遊說川普政府放寬部分出口管制。輝達主張允許出口更多晶片至中國，將促使中國AI開發業者仰賴美國技術，這種說法其實忽略中國利用AI推進北京當局軍事目標及反美目的，而輝達的高階晶片將助長這些行動。

文章強調，「幾乎沒有證據顯示黃仁勳不是愛國者，但他抱持一種天真的看法，認為中國是經濟競爭對手而非地緣政治敵手，而川普身邊也有一些人抱持相同看法。」

中國間諜等行為讓川普更有理由對習近平下週所做的承諾抱持懷疑。文章寫道，放寬輝達Rubin與Blackwell晶片的出口管制是北京首要目標之一，若僅換得中方增購黃豆的承諾，就放行輝達晶片出口，將會鑄下大錯。

文章最後指出，黃仁勳的婚外情風波凸顯中國對美國晶片的圖謀，以及美國出口管制存在的漏洞，而堵住這些漏洞，可能是美國兩黨少數能夠合作但有益的領域。