微軟總裁：科技公司要為數據中心面臨更多立法限制做準備

微軟公司(Microsoft)總裁史密斯(Brad Smith)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 微軟總裁史密斯表示，在反對數據中心聲浪升高後，科技公司應接受更多州與聯邦立法限制，並以負責任方式推動計畫。

微軟 公司(Microsoft )總裁史密斯(Brad Smith)9日在華盛頓州德蒙德(Redmond)企業總部接受媒體訪問時說，反對數據中心的輿論聲浪高漲之下，科技公司要為數據中心將面臨更多立法限制做好準備。這是史密斯在期中選舉過後第一次發表談話。今年期中選舉全國有41項旨在限制數據中心的地方公投 ，其中40項通過表決。

史密斯說，今後將看到更多立法限制，除了各州立法還有聯邦層面的立法，雖然不知道多少法案能夠通過，「但我認為在某種程度上，我們產業最好要認清這一點，要讓民眾相信我們將以較為負責任的方式推動計畫」。

他指出：「所有想要興建數據中心的人，都必須以負責任的方式去做，我想這就是選舉結果傳達的訊息。」

史密斯表示，微軟內部民調顯示，約15%民眾支持興建數據中心，另外15%堅決反對，其他70%民眾則希望興建計畫能在負責任的前提之下進行。

他以華州昆西(Quincy)為例表示，自從微軟位於昆西的數據中心開始動工之後，葛蘭特郡(Grant County)稅收大增，得以興建新的學校、醫院、警察局與消防局。他表示，當地貧窮率減少一半，民眾繳交的房產稅雖然降低，但地方政府房產稅總收入卻成長12倍，「基本上這些都要歸功於數據中心」。

史密斯說，20年前微軟在昆西開始推動數據中心時，當地只有一個紅綠燈，現在已經增加到兩個，「事情總是有辦法做到的」。