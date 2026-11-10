我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挽救客流量 麥當勞推超低價3.5元套餐

美大學兄弟會再傳駭人行徑 2男著火旁人竟嬉笑拍攝

微軟總裁：科技公司要為數據中心面臨更多立法限制做準備

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
微軟公司(Microsoft)總裁史密斯(Brad Smith)。（路透）
微軟公司(Microsoft)總裁史密斯(Brad Smith)。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

微軟總裁史密斯表示，在反對數據中心聲浪升高後，科技公司應接受更多州與聯邦立法限制，並以負責任方式推動計畫。

微軟公司(Microsoft)總裁史密斯(Brad Smith)9日在華盛頓州德蒙德(Redmond)企業總部接受媒體訪問時說，反對數據中心的輿論聲浪高漲之下，科技公司要為數據中心將面臨更多立法限制做好準備。這是史密斯在期中選舉過後第一次發表談話。今年期中選舉全國有41項旨在限制數據中心的地方公投，其中40項通過表決。

史密斯說，今後將看到更多立法限制，除了各州立法還有聯邦層面的立法，雖然不知道多少法案能夠通過，「但我認為在某種程度上，我們產業最好要認清這一點，要讓民眾相信我們將以較為負責任的方式推動計畫」。

他指出：「所有想要興建數據中心的人，都必須以負責任的方式去做，我想這就是選舉結果傳達的訊息。」

史密斯表示，微軟內部民調顯示，約15%民眾支持興建數據中心，另外15%堅決反對，其他70%民眾則希望興建計畫能在負責任的前提之下進行。

他以華州昆西(Quincy)為例表示，自從微軟位於昆西的數據中心開始動工之後，葛蘭特郡(Grant County)稅收大增，得以興建新的學校、醫院、警察局與消防局。他表示，當地貧窮率減少一半，民眾繳交的房產稅雖然降低，但地方政府房產稅總收入卻成長12倍，「基本上這些都要歸功於數據中心」。

史密斯說，20年前微軟在昆西開始推動數據中心時，當地只有一個紅綠燈，現在已經增加到兩個，「事情總是有辦法做到的」。

精華 FAQ

  • 他指出反對數據中心的輿論正在升高，且期中選舉中多項限制公投獲得通過，因此科技業未來可能面臨更多州級與聯邦立法約束。

  • 今年期中選舉全國共有41項旨在限制數據中心的地方公投，其中40項通過，顯示民意對數據中心擴張的疑慮很高，也強化了後續立法壓力。

  • 他以華州昆西為例，稱微軟數據中心帶動葛蘭特郡稅收增加，興建學校、醫院等設施，貧窮率下降，地方房產稅總收入也大幅成長。

微軟 Microsoft 公投

上一則

美股早盤／費半摔1.5% 分析師：黃仁勳若離職 輝達價值恐減三成

下一則

WSJ：黃仁勳捲中國美人計疑雲 美應防輝達晶片流向中國

延伸閱讀

數據中心建設受阻 科技巨頭尋求海外布局 甚至探索太空數據中心

數據中心建設受阻 科技巨頭尋求海外布局 甚至探索太空數據中心
數據中心發展何去何從 4州選舉結果成觀察指標

數據中心發展何去何從 4州選舉結果成觀察指標
數據中心推高電價？研究：其實沒太大關係

數據中心推高電價？研究：其實沒太大關係
數據中心利空 多位新州長、準國會議員主張嚴管 Meta等前景受威脅

數據中心利空 多位新州長、準國會議員主張嚴管 Meta等前景受威脅

熱門新聞

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

2026-11-04 11:53
貝瑞透露，已賣出25%的半導體ETF賣權，但仍持有其餘部位及多檔科技股賣權。（本報資料庫）

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

2026-11-05 22:05
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
美國聯邦眾議院前議長裴洛西（右），被散戶奉為「股海明燈」或「國會女股神」。圖為她與丈夫保羅（左）今年1月參加葛萊美頒獎前夕晚宴的檔案照。（美聯社）

AI股遭「藍色海嘯」重擊 投資人反應過度？她持股露端倪

2026-11-08 10:37
許多支持川普的人士，透過買進川普旗下企業的股票展現支持，如今卻面臨嚴重虧損。（美聯社）

川粉投資TMTG慘賠逾22億美元 川普「幾乎沒出錢」持股仍值4.58億美元

2026-11-07 07:20
輝達執行長黃仁勳。路透

黃仁勳與中國女商人婚外情 財經專家與名人反應一覽

2026-11-09 12:15

超人氣

更多 >
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施