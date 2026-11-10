CNN探討Nvidia失去黃仁勳能否生存 專家評估仍具優勢

輝達（Nvidia）目前是全球市值第二大企業，也是全球最重要的人工智慧（AI）晶片商，黃仁勳自1993年共同創立輝達以來，已擔任該公司執行長33年。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： CNN指出，若黃仁勳因調查失去執行長職位，輝達短期不致崩盤，但其策略、文化與AI募資能力將面臨重大考驗。

CNN撰文探討，輝達 若失去執行長黃仁勳 能否生存。有專家指出，若黃仁勳遭撤職，市場對輝達晶片的需求也不會立即消失，該公司競爭優勢並非只建立在一個人身上。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，輝達（Nvidia）目前是全球市值第二大企業，也是全球最重要的人工智慧（AI）晶片商，黃仁勳自1993年共同創立輝達以來，已擔任該公司執行長33年。

黃仁勳曾表示，他希望自己能在辦公桌前工作到生命最後一刻。他經常談到，自己對輝達的根基是多麼不可或缺。但很快地，輝達可能就得學習如何在沒有黃仁勳的情況下繼續運作。

黃仁勳與一名客戶發生婚外情，而輝達正調查這名客戶是否涉及間諜活動。這起事件可能導致他失去執行長職位。

黃仁勳婚外情的驚人消息8日曝光，令人擔憂AI產業可能發生重大震盪：黃仁勳協助奠定AI運算能力的基礎，而這項技術正推動一場改變全球經濟的革命。如果沒有黃仁勳，輝達將會如何？

馬洪尼資產管理公司（Mahoney Asset Management）執行長馬洪尼（Ken Mahoney）表示：「失去黃仁勳將帶來許多不確定性，尤其考量到他對輝達策略、企業文化，以及與主要科技公司關係的影響力。」

馬洪尼指出：「如果這種情況發生，輝達股價恐將面臨比現在更大的壓力，他是科技產業及AI基礎建設發展中極其重要的人物。」

輝達董事會表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達機密已遭到洩露。黃仁勳則承諾將繼續領導公司。

然而，哥倫比亞大學商學院（Columbia Business School）企業領導學教授哈里根（Kathy Harrigan）指出，輝達董事會「絕對有義務徹底調查此事」，如果確實發現黃仁勳曾洩漏公司內部資訊，就應將他撤職。

哈里根提及，黃仁勳與輝達或許未曾公開談論接班安排，但「一個有能力的董事會至少應有兩名正在接受培訓的人選，或者相當清楚一旦有必要應從外部延攬什麼樣的人才」。

她還說：「董事會的職責是保障股東權益，因此必須確保，即使他明天突然遭遇意外，公司仍能繼續運作。」

博爾德科羅拉多大學（University of Colorado, Boulder）法學院教授李普頓（Ann Lipton）表示，輝達董事會目前面臨棘手處境：一方面有義務全面調查此事，但另一方面，如果調查發現公司確實受到損害，輝達可能因此面臨更多股東訴訟。

馬洪尼指出，沒有任何企業會完全仰賴單一個人，即使是輝達這種由一位獨特領導者掌舵的公司也不例外。長期而言，輝達可能因此失去競爭優勢，但即使黃仁勳遭撤換，市場對輝達晶片的需求也不會立即消失。

馬洪尼說：「輝達的情況與蘋果（Apple）相同。它們的競爭優勢並非只建立在某一個人身上。更大的問題在於，接班人能否延續黃仁勳的策略願景，以及預判產業未來走向的能力；而當公司面臨困難時，這名新領導者又將如何接受考驗。」

其他分析師也認為，這項調查雖然在短期內使輝達及周邊產業面臨不確定性，但不太可能徹底顛覆該公司的業務。

晨星（Morningstar）資深股票分析師柯列洛（Brian Colello）透過電子郵件表示，向輝達購買AI訓練及資料中心所需晶片與軟體的大型企業，不太可能「因輝達執行長職位出現不確定性而大幅削減資本支出」。

但他也指出，黃仁勳在籌措AI基礎建設所需資金方面扮演核心角色，協助其他企業有能力購買輝達晶片。他還說，如果AI產業最具影響力的執行長之一不再居中促成這類交易，未來投資的「資金成本可能增加」。