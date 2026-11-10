華郵：黃仁勳外遇中國女間諜恐釀成經濟隱憂

Nvidia(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳（Jensen Huang)。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵報導稱，黃仁勳外遇中國女間諜事件可能衝擊輝達治理、美中關係與AI產業信心，並引發董事會與國會調查。

華盛頓郵報 10日報導，人工智慧(AI)晶片巨頭Nvidia(輝達，另譯英偉達)以及執行長黃仁勳 (Jensen Huang)推動AI發展熱潮，促使股市蒸蒸日上，帶動數據中心建設，黃仁勳外遇中國女間諜 的桃色風暴，恐將釀成經濟隱憂。

報導指出，曾經協助重塑美國對華政策的黃仁勳，9日與川普總統通電話時聲稱不知外遇對象是間諜。黃仁勳處於人工智業產業核心地位，大力提倡美國對於出口晶片給主要科技對手應該放寬限制。自從川普二度執政以來，黃仁勳的建議便獲得採納。

前總統拜登任內的白宮人工智慧特別顧問布坎南(Ben Buchanan)說，輝達強大的晶片對AI發展至關重要，堪稱全球人工智慧產業的「命脈」(the lifeblood)。

目前擔任輝達夥伴人工智慧新創公司Anthropic顧問的布坎南表示：「黃仁勳是全球最重要人物之一，也是人工智慧產業最重要人物之一，這麼說一點都不誇張。」

輝達董事會已經展開調查，兩黨國會議員都要求對黃仁勳啟動國會調查。整起風波不只關係到黃仁勳在輝達的職位，還可能牽動AI經濟命運以及美中兩國爭奪人工智慧未來之際的雙邊關係。

科技產業分析師艾夫斯(Dan Ives)說，輝達沒有真正的接班計畫，高層可能出現空缺對投資人而言是可怕的前景。他說，黃仁勳在某種程度上是無可取代的。

川普2025年重返白宮後，黃仁勳便尋求建立盟友關係。2025年1月，川普與黃仁勳首次碰面，當時輝達已經承受連續數年不斷緊縮的出口管制，晶片銷往中國受到限制。黃仁勳很快跟川普拉近關係，出席海湖莊園(Mar-a-Lago)募款晚宴，成為川普政府各項活動裡的常客。黃仁勳宣布輝達要投注數十億在美國本土擴建工廠，配合川普創造更多製造業工作機會的政策。川普政府為輝達晶片賣往中國同意放行時，協議當中包含一條不尋常的條款：政府將從銷售獲利抽成。

2025年10月，黃仁勳說輝達捐助川普的白宮宴會廳計畫。根據華郵當時報導，輝達捐出2500萬元，只有四家企業捐款達到如此金額。

報導指出，川普了解第二任期股市創下歷史新高，輝達貢獻不可或缺。黃仁勳曾對媒體說，輝達市值首度達到4兆的隔天與川普會面，川普顯得非常開心。

然而，黃仁勳主張把產品賣給被許多華府人士視為美國宿敵的國家，批判要求限制晶片出口的人士，結果在華府政壇招攬反對聲浪。

布坎南說：「美國國內以及其他民主國家都有大量意願明確的買家時，還要把先進技術賣給中國，並不符合美國國家利益。」

布坎南表示，雖然輝達處於AI生態系統核心，但不應阻礙黃仁勳與女間諜外遇案的全面調查。

非營利獨立智庫「前沿安全研究所」(Frontier Security Institute)創辦人哈里斯(Ike Harris)說，輝達過度依賴執行長的策略風險極高，「即使最頂尖的天才也會犯錯，這就是人性」。