股東提告隱瞞黃仁勳出軌中國女諜 Nvidia市值蒸發1900億

輝達執行長黃仁勳。美聯社

路透報導，輝達 與執行長黃仁勳 9日遭股東提告，被控隱瞞黃仁勳與疑似中國間諜的黃樂的關係，誤導投資人。股東尋求以集體訴訟方式求償，金額未明。輝達股價當天收跌4.3%，市值蒸發約1900億美元。

根據提交至加州聖荷西聯邦法院的訴狀，股東指控，輝達與黃仁勳未如實揭露黃仁勳涉嫌與新加坡資料中心公司Megaspeed前主管黃樂（Alice Huang）發生婚外情，也未揭露此事引發的國安疑慮，威脅輝達聲譽及業務前景。

紐約時報10月底報導雙黃疑似婚外情，並指美國當局已認定黃樂為中國情報人員。黃仁勳8日在致員工信中坦承對妻子不忠，但未透露這段關係的細節，輝達同日宣布展開調查。

這起訴訟在9日美股收盤5分鐘後提出，由基斯滕馬赫（Mark Kistenmacher）為首的輝達股東向被告求償。輝達未立即回應。

企業股價意外下跌後，股東提告的情況相當常見。

黃仁勳是輝達共同創辦人，帶領這家總部位於加州聖塔克拉拉的企業成為全球市值最高的晶片製造商，自己也成為全球人工智慧熱潮最具代表性的人物之一。