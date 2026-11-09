牽動全球AI命脈 黃仁勳爆婚外情調查凸顯接班危機
黃仁勳因婚外情與外國情報疑雲遭調查，凸顯他對輝達及全球AI生態的高度不可取代性，也放大了公司缺乏接班布局的風險。
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黃仁勳因婚外情與外國情報疑雲遭調查，凸顯他對輝達及全球AI生態的高度不可取代性，也放大了公司缺乏接班布局的風險。
在台北與首爾的街頭，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳總是被粉絲團團包圍，搶著要他在書籍、海報上簽名，甚至有時還要求簽在他們身上。
私底下，就連億萬富豪甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）過去也曾為了取得他手中炙手可熱的人工智慧（AI）晶片而放下身段「懇求」。
路透社報導，現年63歲的黃仁勳作為輝達晶片的把關者，所展現的明星魅力，凸顯AI產業對他的高度依賴。無論是訓練模型，還是運行像ChatGPT這類的服務，全都需要仰賴輝達的圖形處理器（GPU）。
但黃仁勳不只是個晶片供應商。近年來，輝達將日益龐大的現金流轉化為戰略資金，投資領域涵蓋AI雲端運算服務商、供應商到各大頂級實驗室的各類企業。
分析師指出，這使黃仁勳成為AI產業的潛在風險。在黃仁勳承認與一名涉嫌向北京傳遞資訊的中國女商人有婚外情後，輝達正在調查他是否成為外國情報機構的目標。
研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）表示：「很難不將週末傳出的消息解讀為負面消息，因為這讓全美最重要企業之一的領導層，以及美國AI發展軌跡的推手，陷入了爭議之中。」
他說：「輝達不是一家普通的公司，黃仁勳也不是一位普通的執行長。他就是輝達，明確主導公司的長期策略與方向，更一手掌握公司的絕大多數運作。」
黃仁勳的影響力可見一斑。去年，他與三星及現代汽車執行長在首爾的一場炸雞啤酒聚會，就讓兩家韓國食品公司的股價大漲；而他點名客製化晶片廠美滿電子科技公司（Marvell Technology）將成為下一家「市值突破1兆美元的企業」，更是直接將該公司的股價衝上歷史新高。
身為反駁AI懷疑論者的重要代表人物，黃仁勳經常駁斥外界對AI泡沫的憂慮，也曾反駁AI新創公司Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）關於AI可能對人類生存構成威脅的末日警告。
黃仁勳若遭遇任何挫折，都可能使AI產業失去一位最堅定的發聲者與捍衛者。黃仁勳經常主張，AI將徹底改變從運算、製造到醫療保健及機器人等各個領域。
分析師曾表示，黃仁勳自1993年共同創立晶片設計公司輝達以來一直擔任執行長，目前公司尚無明確接班人選。輝達週末表示，黃仁勳獲得董事會支持，但公司並未對外公布接班計畫。
長期看好科技產業的投資人士、Yorkville Ives & Co.合夥人兼資深董事總經理艾夫斯（Dan Ives）表示：「黃仁勳無可取代…管理團隊中沒有其他人能夠無縫接任執行長一職。」
除了黃仁勳，輝達官網的領導團隊頁面還列出4名高階主管。其中知名度最高的是財務長克瑞斯（Colette Kress），她經常代表公司出席投資人會議。
另外3人分別是全球業務營運執行副總裁派克（Nick Parker）、營運執行副總裁舒奎斯特（Debora Shoquist），以及執行副總裁、法律總顧問兼秘書泰德（Tim Teter）。
因為他不僅掌握輝達GPU供應，也主導公司投資與戰略方向，AI訓練和部署都高度依賴輝達，使他成為整個產業鏈的關鍵人物。 報導指黃仁勳承認與一名涉嫌向北京傳遞資訊的中國女商人有婚外情，輝達因此調查他是否成為外國情報機構目標，可能影響公司與美國AI發展。 分析師認為黃仁勳幾乎主導輝達一切，且公司未公布明確接班計畫；雖有財務長等高階主管，但外界普遍認為無人能無縫接任。
精華 FAQ
因為他不僅掌握輝達GPU供應，也主導公司投資與戰略方向，AI訓練和部署都高度依賴輝達，使他成為整個產業鏈的關鍵人物。
報導指黃仁勳承認與一名涉嫌向北京傳遞資訊的中國女商人有婚外情，輝達因此調查他是否成為外國情報機構目標，可能影響公司與美國AI發展。
分析師認為黃仁勳幾乎主導輝達一切，且公司未公布明確接班計畫；雖有財務長等高階主管，但外界普遍認為無人能無縫接任。
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