牽動全球AI命脈 黃仁勳爆婚外情調查凸顯接班危機

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳因婚外情與外國情報疑雲遭調查，凸顯他對輝達及全球AI生態的高度不可取代性，也放大了公司缺乏接班布局的風險。

在台北與首爾的街頭，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 總是被粉絲團團包圍，搶著要他在書籍、海報上簽名，甚至有時還要求簽在他們身上。

私底下，就連億萬富豪甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）與特斯拉（Tesla ）執行長馬斯克（Elon Musk）過去也曾為了取得他手中炙手可熱的人工智慧（AI）晶片而放下身段「懇求」。

路透社報導，現年63歲的黃仁勳作為輝達晶片的把關者，所展現的明星魅力，凸顯AI產業對他的高度依賴。無論是訓練模型，還是運行像ChatGPT這類的服務，全都需要仰賴輝達的圖形處理器（GPU）。

但黃仁勳不只是個晶片供應商。近年來，輝達將日益龐大的現金流轉化為戰略資金，投資領域涵蓋AI雲端運算服務商、供應商到各大頂級實驗室的各類企業。

分析師指出，這使黃仁勳成為AI產業的潛在風險。在黃仁勳承認與一名涉嫌向北京傳遞資訊的中國女商人有婚外情後，輝達正在調查他是否成為外國情報機構的目標。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）表示：「很難不將週末傳出的消息解讀為負面消息，因為這讓全美最重要企業之一的領導層，以及美國AI發展軌跡的推手，陷入了爭議之中。」

他說：「輝達不是一家普通的公司，黃仁勳也不是一位普通的執行長。他就是輝達，明確主導公司的長期策略與方向，更一手掌握公司的絕大多數運作。」

黃仁勳的影響力可見一斑。去年，他與三星及現代汽車執行長在首爾的一場炸雞啤酒聚會，就讓兩家韓國食品公司的股價大漲；而他點名客製化晶片廠美滿電子科技公司（Marvell Technology）將成為下一家「市值突破1兆美元的企業」，更是直接將該公司的股價衝上歷史新高。

身為反駁AI懷疑論者的重要代表人物，黃仁勳經常駁斥外界對AI泡沫的憂慮，也曾反駁AI新創公司Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）關於AI可能對人類生存構成威脅的末日警告。

黃仁勳若遭遇任何挫折，都可能使AI產業失去一位最堅定的發聲者與捍衛者。黃仁勳經常主張，AI將徹底改變從運算、製造到醫療保健及機器人等各個領域。

分析師曾表示，黃仁勳自1993年共同創立晶片設計公司輝達以來一直擔任執行長，目前公司尚無明確接班人選。輝達週末表示，黃仁勳獲得董事會支持，但公司並未對外公布接班計畫。

長期看好科技產業的投資人士、Yorkville Ives & Co.合夥人兼資深董事總經理艾夫斯（Dan Ives）表示：「黃仁勳無可取代…管理團隊中沒有其他人能夠無縫接任執行長一職。」

除了黃仁勳，輝達官網的領導團隊頁面還列出4名高階主管。其中知名度最高的是財務長克瑞斯（Colette Kress），她經常代表公司出席投資人會議。

另外3人分別是全球業務營運執行副總裁派克（Nick Parker）、營運執行副總裁舒奎斯特（Debora Shoquist），以及執行副總裁、法律總顧問兼秘書泰德（Tim Teter）。