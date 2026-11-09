川普淡化再襲伊朗可能 國際油價大跌

國際原油期貨價格9日早盤顯著下跌。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 川普表示若美伊談判有進展，美國極不可能再對伊朗發動大規模軍事行動，帶動國際油價早盤大跌，WTI與布蘭特期貨跌幅一度都超過5%。

川普 （Donald Trump）總統淡化對伊朗 發動新一輪大規模軍事打擊的可能性後，國際原油期貨價格9日早盤顯著下跌，跌幅一度超過5%，隨後有所收窄。

截至美東時間9日上午11時，紐約商品交易所12月交貨的西德州中級原油（WTI）期貨價格最低跌至每桶86.19美元，下跌4.64美元，跌幅為5.11%；1月交貨的倫敦布蘭特原油期貨價格最低跌至每桶92.80美元，下跌5.52美元，跌幅為5.61%。

川普8日接受美國有線電視新聞網（CNN）電話採訪時表示，只要美伊談判取得進展，美國「極不可能」恢復對伊朗的大規模軍事行動，但他同時強調駐中東美軍已「準備就緒」，並未排除再次動武的可能性。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）全球大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）表示，市場對美伊達成和平協議的期望推動油價 持續走低，川普的相關表態進一步加大油價下行壓力。

美國能源市場分析機構 EBW 集團在一份報告中指出，對美伊談判能否取得成果持懷疑態度，但如果中東地區原油出口保持強勁，美國可能沒有更多理由重啟軍事行動。

瑞銀集團（UBS）分析師斯陶諾沃（Giovanni Staunovo）認為，中東地區原油外運量仍處於高位，現貨市場表現疲軟是油價承壓的因素之一。