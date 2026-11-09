金融時報：新加坡超越愛爾蘭 成為蘋果最大避稅地

美商蘋果（Apple）今年透過將獲利轉入新加坡少繳27億美元稅，超過透過其歐洲總部地點愛爾蘭少繳26億美元，顯示星國已成其最大避稅地。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 新曝光資料顯示，蘋果今年透過將獲利轉入新加坡少繳27億美元稅，已超越愛爾蘭成為其最大避稅地。

據新曝光資料，美商蘋果（Apple ）今年透過將獲利轉入新加坡 少繳27億美元稅，超過透過其歐洲總部地點愛爾蘭少繳26億美元，顯示星國已成其最大避稅地。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，按照美國新的聯邦會計規定，上市企業若海外獲利納稅稅率遠低於美國聯邦法定稅率21%，便有義務揭露。因此蘋果在本周公布的全年度財報登載上述資料。

新加坡是蘋果在亞洲的營運中心。而資料顯示，蘋果今年將多達500億美元獲利歸於新加坡，利用當地更優惠稅率而減少納稅。

蘋果公布今年繳納的營利事業所得稅總額為270億美元。若其將今年全球獲利均按美國聯邦稅率納稅，則須繳稅金額高達330億美元。反映出蘋果將獲利列帳在愛爾蘭和新加坡，而達到減稅約50億美元的規模。

蘋果利用境外據點減輕稅負的做法，一直受到嚴格檢視。這種策略稱為「利潤移轉」（profit shifting），即跨國企業透過各地子公司，將獲利從高稅率國家轉到低稅率國家。

由於美國科技業巨擘這類做法引發納稅不公反彈，歐洲聯盟（EU）在2016年對蘋果進行國家補助調查後認定，其在愛爾蘭享有的租稅優惠違法，勒令補繳130億餘歐元（約146億美元）的稅金加利息。

經濟合作暨發展組織（OECD）也在2021年主導達成劃時代國際協議，各國同意將最低有效企業稅率訂在15%。許多低稅率國家或地區響應這項措施，包括愛爾蘭和新加坡。

這些國家當中有些原本預期，他們因此調高稅率後，會引發跨國企業出走潮，但至今並未出現這種情況，他們也就繼續收到大量稅金。

其中新加坡便根據其去年開始實施的OECD最低稅負制，在今年收到蘋果繳納25億美元的補充稅（top-up tax）。

至於為何如此，稅務調查智庫TaxWatch主任路易斯（Mike Lewis）認為，全球最低稅負制設定的稅率相對低，導致對一些跨國企業而言，某種程度上仍可延續過去做法。

不過也有人主張，這些企業目前仍留在低稅區，顯示不只考量稅率還有其他因素，例如當地技術勞工、良好基礎建設及穩定的政治和法律環境。

根據蘋果財報揭示，其在新加坡最大子公司便是其銷售和行銷業務中心，負責對蘋果各海外實體銷售產品與服務，以及「開發智慧財產」。

儘管如此，華府稅務透明倡議團體「金融問責與企業透明度聯盟」（Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition，簡稱FACT聯盟）主任之一米林（Zorka Milin）表示：「蘋果仰賴愛爾蘭節稅，早在10多年前已曝光；但透過新加坡省下巨額稅款，卻是重大新消息。」