黃仁勳與中國女商人婚外情 財經專家與名人反應一覽

輝達執行長黃仁勳。路透

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳被指涉外國情報風波引發輝達董事會調查，多位分析師與名人認為短線恐衝擊股價與投資決策，但真正關鍵在於是否出現高層異動。

輝達 （Nvidia）董事會正調查執行長黃仁勳 是否成為外國情報行動的目標。此前媒體報導指稱，黃仁勳與一名向北京傳遞資訊的中國女商界人士關係密切。以下為路透社整理的一些分析師及知名人士評論。

韓國券商NH投資證券公司（NH Investment & Securities）高級分析師柳永浩（Ryu Young-ho，譯音）表示：「美國政府似乎數月前就已知悉這起涉及黃仁勳的事件，因此立即的衝擊可能不大。」

柳永浩指出：「對韓國企業而言，最大的潛在風險是，若調查或內部檢討曠日廢時，可能導致輝達延後投資決策。」

他提及：「如果輝達產品出貨或上市時程延後，可能對半導體產業造成更廣泛的影響。」

未來基金（The Future Fund LLC）資金管理人、特斯拉（Tesla）投資人布萊克（Gary Black）說：「我對黃仁勳能否續任（輝達）執行長抱持懷疑。這可能在短期內對這家全球市值第二大公司的股價造成壓力。」

布萊克表示：「他在公司內部沒有順理成章的接班人。黃仁勳雖未觸犯刑事法律或構成民事侵權行為，但其行為操守與判斷力將受到質疑，這很可能導致他遭到撤換...。」

他還說：「由於黃仁勳接班人選具不確定性，許多投資組合經理人在未來幾週將減持（輝達）股票。」

美國總統川普（Donald Trump）表示：「我還沒跟他談過這件事。我只知道他是個好人，但事情究竟如何，誰也說不準。我希望一切都沒事…我認為他是個正直的人。」

潘興廣場資本管理公司（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）指出：「我不是說他可以因此免受追究。若這件事確實不只是婚外情，那顯然就是個嚴重問題。」

艾克曼提及：「我喜歡這個人。他為世界做了很多好事，我希望這次事件造成的損害能降到最低。也就是說，我希望這單純只是婚外情，而不是危及我們國家安全的問題。」

債券基金PIMCO前執行長艾伊里安（Mohamed El-Erian）說：「輝達雖已試圖安撫各界，但這起事件涉及多個層面，首先是發生時機相當不巧。」

艾伊里安還說：「例如，輝達對科技業、市場及整體經濟具有系統性重要性；投資人往往難以將關鍵人物風險及公司治理問題納入估值；國家安全與地緣政治局勢也充滿變數。」

紅杉資本（Sequoia Capital）合夥人馬奎爾（Shaun Maguire）表示，黃仁勳「做了一件愚蠢至極的事」，這「對美國不利」，但「黃仁勳對美國維持人工智慧（AI）領導地位而言無可取代」。

交易平台eToro首席分析師吉伯特（Josh Gilbert）指出：「這場董事會風波發生在AI交易面臨嚴峻時刻之際，但輝達11月17日公布的財報才是真正的下一項考驗。」

吉伯特說：「這項調查可能打擊市場情緒，但除非導致高層人事異動，否則不會改變任何長期趨勢。一旦發生高層異動，情況就完全不同了。」