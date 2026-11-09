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黃仁勳與中國女商人婚外情 財經專家與名人反應一覽

中央社9日綜合外電報導
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輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳被指涉外國情報風波引發輝達董事會調查，多位分析師與名人認為短線恐衝擊股價與投資決策，但真正關鍵在於是否出現高層異動。

輝達（Nvidia）董事會正調查執行長黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。此前媒體報導指稱，黃仁勳與一名向北京傳遞資訊的中國女商界人士關係密切。以下為路透社整理的一些分析師及知名人士評論。

韓國券商NH投資證券公司（NH Investment & Securities）高級分析師柳永浩（Ryu Young-ho，譯音）表示：「美國政府似乎數月前就已知悉這起涉及黃仁勳的事件，因此立即的衝擊可能不大。」

柳永浩指出：「對韓國企業而言，最大的潛在風險是，若調查或內部檢討曠日廢時，可能導致輝達延後投資決策。」

他提及：「如果輝達產品出貨或上市時程延後，可能對半導體產業造成更廣泛的影響。」

未來基金（The Future Fund LLC）資金管理人、特斯拉（Tesla）投資人布萊克（Gary Black）說：「我對黃仁勳能否續任（輝達）執行長抱持懷疑。這可能在短期內對這家全球市值第二大公司的股價造成壓力。」

布萊克表示：「他在公司內部沒有順理成章的接班人。黃仁勳雖未觸犯刑事法律或構成民事侵權行為，但其行為操守與判斷力將受到質疑，這很可能導致他遭到撤換...。」

他還說：「由於黃仁勳接班人選具不確定性，許多投資組合經理人在未來幾週將減持（輝達）股票。」

美國總統川普（Donald Trump）表示：「我還沒跟他談過這件事。我只知道他是個好人，但事情究竟如何，誰也說不準。我希望一切都沒事…我認為他是個正直的人。」

潘興廣場資本管理公司（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）指出：「我不是說他可以因此免受追究。若這件事確實不只是婚外情，那顯然就是個嚴重問題。」

艾克曼提及：「我喜歡這個人。他為世界做了很多好事，我希望這次事件造成的損害能降到最低。也就是說，我希望這單純只是婚外情，而不是危及我們國家安全的問題。」

債券基金PIMCO前執行長艾伊里安（Mohamed El-Erian）說：「輝達雖已試圖安撫各界，但這起事件涉及多個層面，首先是發生時機相當不巧。」

艾伊里安還說：「例如，輝達對科技業、市場及整體經濟具有系統性重要性；投資人往往難以將關鍵人物風險及公司治理問題納入估值；國家安全與地緣政治局勢也充滿變數。」

紅杉資本（Sequoia Capital）合夥人馬奎爾（Shaun Maguire）表示，黃仁勳「做了一件愚蠢至極的事」，這「對美國不利」，但「黃仁勳對美國維持人工智慧（AI）領導地位而言無可取代」。

交易平台eToro首席分析師吉伯特（Josh Gilbert）指出：「這場董事會風波發生在AI交易面臨嚴峻時刻之際，但輝達11月17日公布的財報才是真正的下一項考驗。」

吉伯特說：「這項調查可能打擊市場情緒，但除非導致高層人事異動，否則不會改變任何長期趨勢。一旦發生高層異動，情況就完全不同了。」

精華 FAQ

  • 董事會正在調查黃仁勳是否成為外國情報行動的目標，起因是媒體報導他與一名向北京傳遞資訊的中國女商界人士關係密切，事件已引發市場與國安疑慮。

  • 多數評論認為短線衝擊有限，但若調查或內部檢討拖得太久，可能延後輝達的投資與產品時程，進而波及半導體產業與投資人信心。

  • 外界最關注的是黃仁勳是否留任、是否出現接班人不確定性，以及11月17日財報表現。若僅是道德爭議，影響較有限；若牽涉國安或高層異動，市場反應將更劇烈。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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