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美做空機構半年前曾發報告 對黃仁勳私人關係感到不安

編譯羅方妤／即時報導
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輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

AI摘要

文章摘要整理：

美國做空機構Culper Research今年5月質疑輝達中國業務未消失，並指黃仁勳與黃樂關係過密；隨後輝達股價自約225美元跌至186美元。

輝達執行長黃仁勳8日承認婚外情，對象疑似是新加坡資料中心Megaspeed前高階主管黃樂，美國政府認為黃樂替中國從事間諜活動。英國衛報報導，總部位於美國紐約的做空研究機構Culper Research今年5月就發布報告質疑輝達在中國的生意，並稱對黃仁勳和黃樂關係過於密切感到不安。

Culper Research當時報告聲稱，輝達「有嚴重的中國問題」。輝達曾表示，美國去年4月針對人工智慧晶片（AI）實施出口管制後，公司在中國的業務已經「歸零」。但Culper Research質疑輝達的說法，認為輝達晶片仍透過「銷售給不受出口管制限制的中間商，及透過轉運流入中國」等方式，持續流入中國市場。

CulperResearch估計：「輝達2026財年的運算業務營收仍有超過20%來自中國市場。」

報告還指出，黃仁勳與Megaspeed的黃樂維持「過於密切、令人感到不安的關係」。此外，報告聲稱，Megaspeed據說透過一系列明顯是空殼公司的企業，暗中獲得阿里巴巴資金支持

CulperResearch發出警告說：「我們做空輝達股票，並認為其股價將進一步下跌。」

自今年5月以來，輝達股價確實有所下跌。當時每股股價約為225美元，而11月6日收盤價為186美元，市場預期9日股價還會進一步下跌。

精華 FAQ

  • 該機構認為輝達在中國的生意仍未真正歸零，質疑晶片透過中間商與轉運持續流入中國，並估計2026財年運算業務營收仍有超過20%來自中國。

  • 報告指出，黃仁勳與Megaspeed前高階主管黃樂維持過於密切、令人不安的關係，並將此與輝達在中國相關業務及外界對資金來源的疑慮一併提出。

  • 文章指出，自今年5月報告發布以來，輝達股價已明顯下滑，當時約為225美元，11月6日收盤價為186美元，市場甚至預期後續可能再跌。

輝達 黃仁勳

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