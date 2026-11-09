趁老黃鬧外遇、Google推新款AI晶片 加碼挑戰輝達
Google一口氣推出兩款TPU新版本，鎖定機密運算與長文AI需求，加速挑戰輝達在AI晶片市場的主導地位。
AI摘要
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Google一口氣推出兩款TPU新版本，鎖定機密運算與長文AI需求，加速挑戰輝達在AI晶片市場的主導地位。
輝達執行長黃仁勳陷入中國女間諜疑雲之際，Google推出兩款新版本的AI晶片，可處理機密運算需求、並協助AI模型在回覆詢問時，取得更多資訊，來因應產業轉向使用AI代理、及其面臨的安全挑戰。
Google推出新產品，顯示該公司晶片部門加速研發。該部門以往每隔兩年發布一款新AI處理器，但今年一口氣推出兩款，並在9日公布兩款晶片的新版本。Google母公司字母（Alphabet）9日美股早盤上漲3%。
Google晶片主管瓦達特（Amin Vahdat）說，新發布的張量處理器（TPU）「8tx」、「8i Max」，並非全新設計的晶片，而是重新配置來處理客戶要求的任務。
8tx用於替政府機構與監管行業等，處理機密性的安全工作，可與超微（AMD）晶片共同作業。8i Max則用於需要因應長文的AI應用，即AI在單次請求能處理的資料量。瓦達特指出，這對新藥研發、數學、編寫程式，均相當重要
TPU與輝達主導的繪圖處理器（GPU）競爭。Google出售晶片獲利豐厚，據彭博行業研究，Google TPU與相關軟硬體到2028年的銷售額，將超過1,350億美元，遠高於今年估計的120億美元。
Google推出TPU 8tx與8i Max兩款新版本，並非全新設計，而是依客戶需求重新配置。目的在於滿足機密運算與長文AI處理需求，強化在AI晶片市場的競爭力。 8tx主要用於政府機構與監管行業等需要高度安全的機密工作，也可與超微晶片共同作業。它的重要性在於能支援敏感資料處理，對合規與安全要求高的場景很關鍵。 Google晶片部門過去約每2年推出1款新處理器，如今改為短期內連發2款，顯示研發提速。消息帶動Alphabet股價早盤上漲3%，且彭博估計相關銷售到2028年可逾1,350億美元。
精華 FAQ
Google推出TPU 8tx與8i Max兩款新版本，並非全新設計，而是依客戶需求重新配置。目的在於滿足機密運算與長文AI處理需求，強化在AI晶片市場的競爭力。
8tx主要用於政府機構與監管行業等需要高度安全的機密工作，也可與超微晶片共同作業。它的重要性在於能支援敏感資料處理，對合規與安全要求高的場景很關鍵。
Google晶片部門過去約每2年推出1款新處理器，如今改為短期內連發2款，顯示研發提速。消息帶動Alphabet股價早盤上漲3%，且彭博估計相關銷售到2028年可逾1,350億美元。
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