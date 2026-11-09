桃色風暴讓Nvidia股價盤前重挫5% 黃仁勳去留備受關注

黃仁勳桃色風波事件可能讓Nvidia晶片銷往中國受到更嚴格審查。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達創辦人黃仁勳捲入婚外情爭議後，股價盤前大跌5%，董事會啟動獨立調查，市場同時擔心執行長更替與中國業務受衝擊。

晶片巨頭輝達 (Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)與中國女間諜發生婚外情而將面臨公司董事會調查。華爾街日報報導，輝達股價9日盤前下挫5%，市值恐怕一開盤便蒸發2000億，市值降到4.3兆以下，雖然還是美國市值第二大的企業，卻離第一市值的蘋果公司(Apple)越來越遠。報導指出，雖然輝達發言人表示黃仁勳將繼續擔任執行長，但投資人關注調查結果是否執行長換人，另一個受到矚目的風險則是，黃仁勳桃色風波事件可能讓晶片銷往中國受到更嚴格審查。

報導指出，輝達9日上午成為那斯達克綜合100指數(Nasdaq-100)最大輸家，其他晶片製造商對手股價走勢與輝達明顯相反，超微(Advanced Micro Devices)股價盤前上漲4.5%，在那指100當中表現最優。

奧本海默控股公司(Oppenheimer)8日晚間調高AMD評級，股價上漲的原因之一可能是某些投資人被黃仁勳桃色風暴嚇到之後轉向AMD。

輝達的另一個對手博通(Broadcom)盤前也上漲3%。

輝達董事會8日表示，將由獨立董事組成的委員會負責調查黃仁勳桃色事件，並有外部律師提供協助。不過，董事會並未說明哪些董事將參與調查。

輝達董事會首席獨立董事尼爾(Stephen C. Neal)是科律律師事務所(Cooley)名譽主席。尼爾2019年以來擔任輝達董事會成員，主持輝達的提名暨公司治理委員會，被認為可能參與桃色風波調查。

報導指出，投資人如今面臨著一個過去無法想像的情況：一個沒有共同創辦人黃仁勳的輝達。

報導指出，這起事件可能讓輝達的中國關係面臨嚴格審視。黃仁勳向來反對限制晶片銷往中國，去年更在一項協議中獲准讓較不先進的人工智慧晶片賣到中國。