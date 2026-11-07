解剖華爾街周四科技股災：AI股賣壓狂湧 誰開的第一槍？

美國3日期中選舉結果揭曉後，華爾街4日大漲回應，但隔了24小時後市場氛圍急轉直下，殺盤5日狂湧，觸發賣壓一波接一波的連鎖反應。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國期中選舉帶來的樂觀情緒僅維持1天，市場重新評估民主黨對AI與資料中心監管疑慮後，引發散戶到機構接連賣出，科技股與AI概念股遭重擊。

美國期中選舉結果揭曉後，華爾街 起初大漲回應，但隔了24小時後，市場氛圍急轉直下，殺盤在周四（5日）狂湧，觸發賣壓一波接一波的連鎖反應，美股 頓時血流成河，第一線交易員看得驚心動魄。

民主黨在3日期中選舉大獲全勝，拿下國會參、眾兩院，也在全美各州和地方選舉捲起「藍色海嘯 」。美股三大指數4日同步上漲，反映選舉不確定性消除、油價回跌，以及川普2.0政府選後可望有所收斂，讓投資人放下心上大石。

不料，一天後，市場就風雲變色。交易員說，投資人次日重新評估「藍色海嘯」可能帶來的影響，民主黨傾向嚴加監管人工智慧（AI）、對資料中心擴張存疑的態度，尤其強化投資人獲利了結的決心。

散戶紛紛殺出持股 引發連鎖反應

彭博資訊報導，賣壓始於散戶投資人紛紛拋售持股，緊接著避險基金以及只做多股票的基金經理人跟著殺出，然後量化公司也趁市場波動升高出手，為跌勢推波助瀾。結果是：科技股雲集的那斯達克100指數5日猛摔5.5%，寫下2020年3月來單日跌幅最深紀錄。美股市值一天內蒸發3.7兆美元。

Jefferies駐倫敦策略師庫瑪說，美股4日大漲後，投資人在高興之餘慢慢思索「藍色海嘯」可能導致的政策變化，特別是民主黨可能挾著新民意對新的AI資料中心投資計畫嚴加把關，擔心可能導致AI成長放緩，因而決定獲利了結AI股，落袋為安。

庫瑪指出，這波散戶殺盤是新冠疫情導致美股崩跌以來，最壯觀的一波。

哥倫比亞選擇權與期貨交易俱樂部暨哥大電機系研究生蒙格斯說：「我7點開始工作，見到那斯達克開盤後急速下殺，史坦普500指數跟進，但那斯達克最瘋狂，被跌得唏哩嘩啦的AI股拖垮。我的手機開始響個不停。人人都查看股價，全部都在跌。」

殺盤之劇烈是新冠疫情以來僅見

分析公司Vanda Research的數據顯示，周四科技股鬧股災當天，散戶投資人的個股淨賣出量，是史上第三大，僅次於2020年3月的兩個交易日，當時新冠疫情襲擊美國引爆恐慌性賣壓。

在華爾街賣壓一出籠，往往像雪球愈滾愈大。散戶開始狂殺股票後，避險基金加入砍殺行列，以致賣壓愈演愈烈，迫使只做多的基金經理人也跟著補刀。這群專業投資人賣出的量異常之大，反映他們開始鎖住獲利，力保2026年迄今相當強的操作績效。

問題是，賣壓急湧的同時，另一端卻不見大買家接手。

Vanda全球宏觀策略師帕岱爾說：「在散戶和程式賣壓爆量的同時，機構投資人卻退場觀望。」

摩根大通股票交易主管艾德勒說，當天交易量暴增50%。據他觀察，投資人「無差別殺出股票」，「資金流動的方向似乎是理性的，只是規模大到令人瞠目結舌」。

隨著美股主要指數一個個跌破關鍵支撐價位，又進一步觸發系統性賣盤。

周四華爾街股災跌幅雖深，但大致局限於科技股，其中又以記憶體、光通訊概念股和AI-半導體股跌幅最慘，介於12%至15%之間。相較下，史坦普500指數若剔除AI股僅跌2.3%。

▼收聽一洲焦點Podcast：