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關係持續回暖 中國將首次在加拿大發行人民幣主權債券

記者林宸誼／即時報導
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在兩國關係持續回暖的背景下，中國將首次在加拿大發行人民幣主權債券。(路透)
在兩國關係持續回暖的背景下，中國將首次在加拿大發行人民幣主權債券。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

中國將在中加關係回暖之際，首次於加拿大發行人民幣綠色主權債券，藉此擴大離岸人民幣市場、吸引北美投資者，並強化雙邊經貿與金融連結。

在兩國關係持續回暖的背景下，中國將首次在加拿大發行人民幣主權債券。中國財政部在官網公告，經國務院批准，財政部將於今年11月9日當周在加拿大發行人民幣綠色主權債券，規模不超過人民幣40億元(約6億美元)。具體發行安排將在發行前另行公布。

彭博報導，中國財政部2009年開始在香港發行人民幣國債，2016年首次將發行拓展至香港以外的離岸市場，在倫敦發行30億元人民幣國債。待這次發行落地，加拿大將成為繼香港、倫敦和澳門之後，人民幣主權債券發行的又一個境外市場，有助於擴大人民幣資產在北美的投資者基礎。

彭博行業研究新興市場首席外匯策略師趙志軒指出，今年以來，中國明顯加大了離岸人民幣的推廣力度，應用範圍從外匯、利率市場延伸至大宗商品領域，推動離岸人民幣債券發行也是順理成章的一步。

他認為，這反映出中國促進人民幣在境內外流通、降低對美元依賴的明確意圖，不過降低對美元依賴可能更多體現為增加歐元的使用。這次發行適逢中加經貿關係回暖，選擇加拿大作為發行地，或體現了雙方進一步深化貿易與金融聯繫的努力。

加拿大和中國本周同意將兩國經貿初步聯合安排延長至2028年底，其中包括延長部分加拿大農水產品的優惠市場准入措施。

華僑銀行駐新加坡策略師張淑嫻提到，儘管發行地點並不會限制投資者範圍，但在加拿大發行人民幣債券，或有助於提升當地投資者對人民幣產品的認知和關注。這些投資者此前可能尚未積極參與離岸人民幣市場。

這次發行的人民幣債券是綠色債券，也將為海外投資者增加更多人民幣計價的高等級綠色資產選擇。

精華 FAQ

  • 中國財政部公告，經國務院批准，將於今年11月9日當周在加拿大發行人民幣綠色主權債券，這將是中國首次在加拿大發行此類債券。

  • 此次發行規模不超過人民幣40億元，約6億美元，且屬於綠色主權債券。此舉可為海外投資者提供更多人民幣計價的高等級綠色資產。

  • 分析指出，選擇加拿大反映中加關係回暖，也有助於推動人民幣在北美的認知與投資者基礎，並展現中國降低對美元依賴、推廣離岸人民幣的意圖。

加拿大 債券 國債

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