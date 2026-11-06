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高盛下修黃金目標價：現在進場買進可能太早

編譯湯淑君／綜合外電
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高盛策略師已調降金價預測，理由是美國聯準會（Fed）可能進一步提高利率。路透
高盛策略師已調降金價預測，理由是美國聯準會（Fed）可能進一步提高利率。路透

AI摘要

文章摘要整理：

高盛認為Fed升息風險升高將壓抑金價，因而下修今年與明年黃金目標價，但長期若主要央行轉向寬鬆，金價仍可能再度走強。

高盛策略師已調降金價預測，理由是美國聯準會（Fed）可能進一步提高利率

黃金期貨6日紐約盤初下跌0.8%，報每英兩4,082美元，比元月登上逾5,500美元的峰頂大幅回落。

MarketWatch報導，高盛預測，金價今年底可望收在每英兩4,150美元，比原先目標價4,650美元大幅下修。

高盛商品策略師湯瑪絲和史卓文5日發布報告說，投資組合部位可能隨Fed最近利率政策轉「鷹」而調整。伊朗戰爭導致能源價格飆升，通膨揮之不去，已加重美國民眾的生活費壓力。

金價與利率走向通常呈反向關係，亦即利率上升時，金價傾向下跌。

FedWatch網站顯示，期貨市場交易員預期，Fed下月舉行決策會議時再升息1碼（0.25個百分點）的機率達71%。

不過，高盛預期2027年金價可望回升，明年上看每英兩4,800美元，也比原估的5,400美元目標價下修。

湯瑪絲和史卓文指出，最近美國公債市場大漲，已使市場對Fed升息的預期更接近高盛的預測。即使美債殖利率已降下來，Fed看來仍可能更積極升息，那意味即使殖利率下滑，也不會助漲金價。

兩位策略師認為最可能發生的情況，是假定Fed轉「鷹」並在下月升息，那將有助於減輕投資人對美元可能貶值的顧慮。美元挺升時，金價通常下跌。

兩位策略師寫道：「因此，我們研判，對黃金的總經政策避險需求（通常h反映在買權-賣權需求上），會回歸歷史均值，而不是重返今年初所見的高檔。」

他們表示，目前的情況與2022年類似，當時金價逐步上漲，反映央行需求旺盛，與投資人擔心利率走高，形成多空拉鋸。

高盛經濟學家認為，倘若主要國家央行在2027年底至2028年底開始放寬貨幣政策，金價漲勢可望再起，反映央行買盤與投資人競爭。對更長期投資人而言，近來金價拉回整理，可能提供吸引人的切入點。

精華 FAQ

  • 高盛認為Fed近期政策轉鷹、下月再升息的機率高，將推升美元並壓抑金價；同時，利率上行也會削弱黃金作為避險資產的吸引力，因此調降預測。

  • 黃金期貨已跌至每英兩4,082美元，較年初高點明顯回落；FedWatch顯示，市場預期Fed下月再升息1碼的機率達71%，反映利率壓力仍偏大。

  • 高盛仍看好較長期走勢，認為若主要央行在2027年底至2028年底開始放寬貨幣政策，黃金漲勢可能再起，對長期投資人而言，近期回檔或提供切入點。

高盛 金價 利率

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