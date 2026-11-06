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科技股狂瀉 亞洲富豪財富大失血 日月光創辦人縮水尤多

編譯吳孟真／綜合外電
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22名躋身全球前500大富豪的中國大陸、日本、台灣及南韓億萬富豪，財富合計縮水逾...
22名躋身全球前500大富豪的中國大陸、日本、台灣及南韓億萬富豪，財富合計縮水逾180億美元。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

全球科技股重挫引發亞洲富豪財富大縮水，孫正義、張虔生與李在鎔家族損失最重，市場更因美國可能放緩資料中心建設而持續承壓。

全球科技股湧現賣壓，輝達NVIDIA）執行長黃仁勳因此跌出全球十大富豪之列，亞洲企業也受重創，許多亞洲富豪的淨資產都大幅減少。

根據彭博億萬富豪指數估算，22名躋身全球前500大富豪的中國大陸、日本、台灣及南韓億萬富豪，截至台灣時間上午10時，財富合計縮水逾210億美元，隨後損失收斂至逾180億美元。其中，三星電子的李在鎔及其母親和妹妹，三人財富合計縮水約25億美元。

彭博數據顯示，在截至6日收盤的一日內，軟銀集團創辦人孫正義身家減少約23億美元至約330億美元，損失慘重；新加坡首富、日月光投控創辦人張虔生，財富則縮水16億美元至約196億美元；大陸光通訊模組龍頭中際旭創名譽董事長王偉修，身家減少10億美元至129億美元。

台灣方面，鴻海集團創辦人郭台銘和台積電創辦人張忠謀，6日財富均少了1億美元；聯發科董事長蔡明介財富縮水6億美元，而川湖科技創辦人林聰吉，身家更驟減8億美元。

市場預期，民主黨掌控的美國參、眾兩院，將設法放緩資料中心建設，成為拖累亞洲科技股下跌的因素之一。此前，那斯達克100指數成分股，市值合計蒸發2.3兆美元，創單日紀錄。

同日身家不減反增的富豪，包含越南Vingroup集團創辦人范日旺（增5億美元）、中國宏橋集團已故董事長張士平家族（增7億美元）、香港新鴻基地產創辦人長孫郭基俊（增3億美元）。

精華 FAQ

  • 根據彭博億萬富豪指數，22名亞洲富豪合計財富一度縮水逾210億美元，之後仍約損失180億美元，顯示科技股下跌已明顯衝擊亞洲高資產族群。

  • 損失較大的包括孫正義減少約23億美元、張虔生縮水16億美元、王偉修少了10億美元，台灣的蔡明介與林聰吉也分別減少6億與8億美元。

  • 市場擔心民主黨掌控的美國參、眾兩院會設法放緩資料中心建設，這將不利相關科技需求，加上那斯達克100成分股市值已蒸發2.3兆美元，壓力仍在。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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