歐洲也反AI…傳央行考慮審查數據中心相關的銀行貸款

社運人士闖入微軟在阿姆斯特丹的數據中心工地。路透

AI摘要 文章摘要整理： 歐洲反對大規模數據中心的聲浪升高，抗議者突襲微軟荷蘭工地，同時傳出歐洲央行可能檢視相關銀行貸款。

大批抗議人士6日衝進微軟 在荷蘭阿姆斯特丹的數據中心施工現場，為為期兩天的抗議活動揭開序幕，加上知情人士透露，歐洲央行 考慮審查與數據中心相關的銀行貸款 ，凸顯世人對這類人工智慧（AI）關鍵基礎設施愈來愈反感。

路透報導，號召環保及數位權利團體共同反對大規模興建數據中心的「阻止骯髒數據中心」（Stop Dirty Data Centres）聯盟表示，將於6日、7日在全球16個國家展開行動。

超過100名社運人士6日聚集在微軟位於阿姆斯特丹的工地，挽著彼此的手臂遊行後闖進工地，爬上起重機、懸掛氣球，甚至跳起舞來，警方則在一旁警戒。

抗議者范德貝克說：「這些數據中心正在摧毀我們的世界。它們消耗大量資源，讓我們的環境變得愈來愈不適合居住。這就是我們今天站出來抗議的原因。」

獲Brookfield旗下橡樹資本（Oaktree）支持的土地持有者Pure Data Centres指出，將投資逾10億美元，會致力與當地的利害關係人溝通。

其他預定舉行的抗議活動，包括在愛爾蘭都柏林遊行、在波蘭華沙國會大廈外抗議，以及針對微軟另一座在丹麥的數據中心。

「阻止骯髒數據中心」聯盟表示，他們並非反對進步，也未要求關閉現有數據中心，而是主張在各國政府制定更明確的規範之前，應暫停興建大型數據中心。

歐洲正面臨兩難：一方面希望在AI領域迎頭趕上美國及亞洲，以提高生產力；另一方面又希望維持普遍較嚴格的監管與公共保障措施。

歐盟科技事務執委維爾庫寧5日接受路透訪問時表示，歐洲需要更多數據中心來推動AI發展，但也強調，相關建設必須審慎進行。

另據彭博引述知情人士說法，歐洲央行高級官員已在內部以及受其監督的貸款機構溝通時，提出這個審查數據中心相關貸款的想法，可能採取現場檢查的形式，深入了解銀行如何核算未來現金流、抵押品估價等因素。