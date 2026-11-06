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美10月就業呈現4強榮景 遠超預期 12月升息機率高

反攻號角響起 費半漲約6% 台積電ADR強彈近8% 道瓊獨憔悴

編譯陳律安／綜合外電
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低接買盤進場，那指、費半、史坦普500指數6日早盤齊漲，僅道瓊工業指數獨跌。（路...
低接買盤進場，那指、費半、史坦普500指數6日早盤齊漲，僅道瓊工業指數獨跌。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美股在前一日重挫後出現反彈，晶片股領軍回升，但強勁就業數據推升升息預期，且資料中心政策疑慮仍壓抑市場情緒。

美股那斯達克指數在前一個交易日遭遇猛烈賣壓、跌入修正區間後，投資人6日早盤趁低承接晶片股，帶動指數反彈。

科技股雲集的那斯達克指數早盤上漲1.8%，美股大盤史坦普500指數漲0.9%，費城半導體指數跳漲約6%、台積電ADR強彈近8%；道瓊工業指數則持續承壓，下跌186點，跌幅0.4%。

美國10月非農就業人口新增16.5萬人，遠優於預期的5.9萬人，失業率也降至4.1%，強勁的就業數據推高聯準會的升息預期，推升美國公債殖利率，抑制美股漲勢。

民主黨在參眾兩院及多個關鍵州長選舉大獲全勝，引發市場擔憂資料中心建設可能放緩，導致美股5日慘遭重擊。

猛烈賣壓使美股三大指數隔夜均寫下2025年4月以來最慘單日跌勢。那斯達克指數暴跌5.5%，收盤較最近一次高點回落逾10%，跌入華爾街定義的修正區間。史坦普500指數重挫4.4%，道瓊指數狂瀉逾1,800點，跌幅3.4%。史坦普500指數11大類股全面收黑，其中與人工智慧（AI）基礎設施建設相關的企業跌勢最慘。

記憶體大廠美光科技（Micron Technology）早盤股價上漲近10%，收復前一天暴跌17%的部分失土。輝達（NVIDIA）也在隔夜重挫9%後，反彈7%。

Quilter投資組合經理克拉克透過電郵表示，「市場部分權值股的跌幅之大，令人震驚。但這也凸顯美國股市日益嚴重的集中風險」，「如今少數科技與半導體股在指數中占有極高權重，這些股票一旦走弱，很快就會拖累那斯達克與史坦普500指數大跌」。

民主黨選舉大勝後，高層接連呼籲限制資料中心建設。美國資料中心重鎮德州的候任州長希諾霍薩（Gina Hinojosa）5日晚間接受CNN訪問時說：「我們將制定法律保護德州居民。在相關保護措施到位前，我們必須暫停目前的資料中心建設活動。」

精華 FAQ

  • 因那斯達克前一日跌入修正區間後，投資人趁低承接晶片股，帶動科技股回升；費半大漲約6%，台積電ADR也強彈近8%。

  • 10月非農新增16.5萬人、失業率降至4.1%，明顯優於預期，市場因此上調聯準會升息預期，美國公債殖利率走高，壓抑美股漲勢。

  • 市場擔心資料中心建設可能放緩，因部分民主黨高層呼籲限制擴建，讓與AI基礎設施相關的科技與半導體股承受更大賣壓。

道瓊 那斯達克 美股

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