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民主黨掌握國會多數 對加密貨幣有何影響？

記者顏伶如／即時報導
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加密貨幣示意圖。（路透）
加密貨幣示意圖。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨掌控國會後，可能調查川普加密事業並加強監管，但對整體市場衝擊有限；真正的變化是清晰法案前景轉弱，戰略比特幣儲備也難再補充。

The Motley Fool財經網站6日分析，民主黨在期中選舉拿下參眾兩院掌控權，對加密貨幣產業可能帶來深遠影響，但最後或許不會出現某些人士最擔心的狀況。投資人預期國會將對川普總統的加密貨幣投資項目展開調查，例如加密貨幣平台「世界自由財務」(World Liberty Financial)，即使調查發現違法行為，對於整體加密貨幣市場影響微乎其微，因為川普與川普家族的加密貨幣事業規模，並不足以影響主要代幣價格。

報導指出，無論川普加密貨幣公司接下來發生什麼狀況，民主黨都可能對加密貨幣推出更嚴格的道德規範，訂定禁止內線交易、反腐敗規則，這些措施對於加密貨幣產業的未來都是好事。總統否決權可能讓民主黨推出的措施暫緩實施，但不太可能一直阻擋到2028年大選之後。

另一項即將到來的變化是：加密貨幣圈最期待的催化劑恐將無法實現。

川普2025年3月發布行政命令成立美國政府的「戰略比特幣儲備」(Strategic Bitcoin Reserve)，截至今年10月初估計持有32萬8000枚比特幣(BTC)，如今幾乎可以確定以後永遠不會再動用公共資金繼續補充。

11月3日選舉日過後，比特幣24小時之內上漲3.7%，在4日中午來到80338元，但到5日吐回部分漲幅，回落到76000元。

加密貨幣產業在2025年初曾為共和黨全面執政歡呼，到了年底卻看著加密貨幣熊市來臨。期中選舉結果揭曉之前，加密貨幣市場已開始走出熊市階段。

報導指出，旨在為加密貨幣與數位資產建立聯邦監管架構的「清晰法案」(The Clarity Act)立法無望，除非能趕在2027年1月3日之前於本屆國會通過。以後若有後續替代法案出現，面貌都將截然不同，穩定幣(stablecoin)收益可能面臨更嚴格限制。

加密貨幣交易所Coinbase Global、環形穩定幣公司Circle Internet Group以及瑞波幣(Ripple)之前都為「清晰法案」遊說投入大量時間與金錢，但未來調整之後的替代法案對這些業者的助益，將比原版法案縮水甚多。

精華 FAQ

  • 國會可能展開對川普相關加密投資與World Liberty Financial的調查，但即使查出違法，因其規模不大，對主要代幣價格與整體市場的直接衝擊預期有限。

  • 報導預期民主黨會推動更嚴格的道德規範，包括禁止內線交易、加強反腐敗條款與利益衝突限制，這些措施雖會提高合規成本，但長期有利產業健全發展。

  • 清晰法案若未在2027年1月3日前通過，本屆國會後幾乎難再推進；而民主黨可能不再支持以公共資金擴充戰略比特幣儲備，導致市場期待的催化劑落空。

加密貨幣 民主黨 川普

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