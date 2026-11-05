慶祝行情泡湯 美股3大指數崩跌 創2025年4月來最慘日

受人工智慧（AI）及晶片股拋售潮影響，美股5日全面暴跌，一口氣吞噬前一日選後的慶祝行情，三大指數均創下2025年4月以來最慘烈的單日跌幅。路透

AI摘要 文章摘要整理： 受AI與晶片股大幅賣壓拖累，美股5日重挫，三大指數創2025年4月以來最差單日表現，那指更跌入修正區間。

受人工智慧（AI）及晶片股拋售潮影響，美股 5日全面暴跌，一口氣吞噬前一日選後的慶祝行情，三大指數均創下2025年4月以來最慘烈的單日跌幅。

道瓊工業指數大跌1,833.06點或3.44%，收在51,523.06點；史坦普500指數大跌334.89點或4.36%，以7,353.73點收盤；以科技股為主的那斯達克綜合指數則暴跌1,421.52點或5.52%，收在24,315.00點，正式落入修正區。

費城半導體指數崩跌12%，輝達（Nvidia）、美光（Micron）等晶片股紛紛重挫。華爾街 大舉拋售今年的AI贏家，巨型科技股更創下自COVID-19疫情拋售潮以來最慘烈的一天。

投資人持續消化民主黨在3日橫掃大選的結果，及其對市場和經濟的潛在影響。儘管選舉不確定性消除讓市場稍微鬆一口氣，股市仍持續評估國會政黨輪替下的潛在贏家與輸家。

油價方面，由於外界對川普總統是否會與伊朗達成協議以結束中東戰爭仍存疑慮，國際油價走揚。副總統范斯（JD Vance）在X平台發文表示：「我們輸掉（期中選舉）的原因就是戰爭」，並暗示黨內應推動解決這場衝突，此番言論帶動市場樂觀情緒。布蘭特原油期貨價格來到每桶約98美元；美國西德州中級原油（WTI）期貨價格則落在每桶90美元。

就業市場方面，人力資源機構 Challenger, Gray & Christmas 的報告顯示，隨著企業將焦點轉向留住現有員工，10月份的裁員計畫降至2023年以來最低水準，為週五即將公布的關鍵就業報告奠定基調。

企業財報方面，杜克能源（Duke Energy）、Airbnb 及 Lumentum 等公司陸續公布了最新業績。