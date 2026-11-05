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民主黨重掌國會 向華爾街「算總帳」日子逼近

編譯易起宇／綜合外電
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隨著民主黨在期中選舉大勝，從加密貨幣、預測市場到私募信貸，不少產業都將成為民主黨...
隨著民主黨在期中選舉大勝，從加密貨幣、預測市場到私募信貸，不少產業都將成為民主黨主導國會的重點關注目標。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨在期中選舉勝出後，預料將對私募信貸、加密貨幣、預測市場與AI融資等領域加強國會監督，華爾街先前受惠的鬆綁政策恐迎來清算。

近兩年來，美國總統川普推動的大規模監管鬆綁讓華爾街公司和新創企業受益良多，但隨著民主黨在期中選舉大勝，從加密貨幣、預測市場到私募信貸，不少產業都將成為民主黨主導國會的重點關注目標。

私募信貸產業勢必將受到更多關注，雖然目前不清楚民主黨是會只舉行聽證會，還是升級成更大的國會行動。

參議院銀行委員會主席主要角逐者的麻州參議員華倫，已呼籲財政部和其他監管機構對私募信貸市場進行更多壓力測試。眾議院金融服務委員會主席沃特斯，也對勞工部一項旨在讓私募信貸和加密貨幣更容易進入退休儲蓄計畫的提案提出質疑。

民主黨也可能就預測市場產業向監管機構和企業施壓。該產業已衝擊運彩市場，並引發各州間的法律爭端。川普長子小川普是該行業的支持者，並擔任兩大平台Kalshi和Polymarket的顧問。

在具指標意義的「清晰法案」（Clarity Act）在參院闖關失敗後，許多加密團體都對下個會期是否還再提新的數位資產市場架構立法抱持懷疑。國會議員們似乎準備把重點放在該行業與川普家族之間關係所引發的道德問題。川普先前申報從加密貨幣獲得14億美元收益，成為加密法案在國會難以推進的一大原因。

隨著科技製造商和新創公司間的循環融資引發疑慮，人工智慧（AI）產業的融資安排已受到審視。由於Anthropic等公司將在不久未來上市，議員們已呼籲提高該產業的透明度，揭露其可能對廣泛金融穩定帶來的風險。

精華 FAQ

  • 文章指出，私募信貸、加密貨幣、預測市場與AI融資都可能成為民主黨主導國會的重點關注對象，因這些領域在川普推動鬆綁後快速擴張。

  • 目前仍不確定民主黨只會召開聽證會，或會推動更強的國會行動；但華倫已要求對私募信貸做更多壓力測試，沃特斯也質疑相關退休計畫提案。

  • 加密法案在參院受挫後，議員更關注川普家族與產業的關係及道德爭議；預測市場則因衝擊運彩市場、引發州際法律爭端而可能被施壓。

民主黨 華爾街 華倫

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