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選後政治僵局有利市場？伊爾艾朗：3不確定因素加劇波動

編譯湯淑君／綜合外電
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安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

伊爾艾朗指出，期中選後的政治僵局未必有利市場，因為共和黨、民主黨與川普的後續動作，將讓美國進入更深的不確定階段。

美國期中選舉大勢底定，民主黨掌控國會兩院，共和黨籍總統川普持續坐鎮白宮，形成「政府分治」，任一黨都難通過立法，而厭惡政府干預的金融市場向來歡迎這種「良性僵局」。但安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗對這種看法不以為然。

伊爾艾朗認為，所謂選後華府政治僵局對金融市場有利的論點，未來數周和數月將受到考驗。

川普政府在關稅、外交決策方面，仍保有相對自由的施展空間。

而且，不確定性並未因為選舉落幕而煙消雲散。伊爾艾朗指出，選後仍有三大政治不確定因素，將影響市場和經濟展望。

一、在新科議員宣誓就職、共和黨讓出國會控制權之前，共和黨會如何設法通過他們他們視為優先的法案？

二、民主黨將在新國會採取哪些策略，以提高贏得2028年大選的勝算？

三、川普有何反應？畢竟他之前就已倚賴逕自簽署行政命令行事，而非尋求國會同意。

伊爾艾朗說，無論怎麼看，美國都不會回歸昔日那種「良性僵局」時期；更可能的發展，是進一步深化目前這種結構性的不確定階段。結果必將是市場、政策和經濟情勢更詭譎多變，投資人也將面臨投資報酬更多樣化的結果。

精華 FAQ

  • 因為民主黨掌控國會兩院、共和黨總統留在白宮，任一黨都難以主導立法，外界認為這種「良性僵局」可減少政策大幅變動，對金融市場較穩定。

  • 他認為包括共和黨在新科議員就職前如何推法案、民主黨在新國會如何布局2028年選舉，以及川普會如何回應並繼續以行政命令推動政策，皆會影響市場。

  • 他認為美國不會回到過去那種相對穩定的僵局，反而會進一步進入結構性不確定階段，使政策、經濟與市場更詭譎多變，投資報酬也更分歧。

川普 民主黨 華府

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