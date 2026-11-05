路透：微軟不擴大與Nscale德州數據中心算力租用合約
路透報導指出，微軟已提前決定不擴大與Nscale德州數據中心算力租用合約，但雙方既有合作與多份SOW仍維持，Nscale也正尋求其他客戶。
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路透報導指出，微軟已提前決定不擴大與Nscale德州數據中心算力租用合約，但雙方既有合作與多份SOW仍維持，Nscale也正尋求其他客戶。
路透引述知情人士報導，微軟針對與提供人工智慧（AI）雲端服務的英國數據中心業者Nscale簽署向其德州數據中心租更多算力的合約，將不會行使合約規模擴大1倍多的選擇權。
英國「金融時報」（Financial Times）昨天率先報導這項消息，並稱微軟（Microsoft）若行使這項選擇權，對Nscale而言價值數百億美元。
Nscale去年與微軟達成擴大合作協議的合約，由Nscale在其歐洲和美國數據中心部署約20萬顆輝達（Nvidia）的AI晶片。
根據消息人士說法，微軟早在數月前便決定不行使上述選擇權，比Nscale在9月遞交首次公開募股（IPO）申請時更早，但這不影響Nscale在IPO文件中揭露約1030億美元的合約總值。
Nscale在IPO文件中還說，與微軟在去年9月至今年4月間已簽署數份工作說明書（statements of work，SOW），總值最高達約438億美元，效期至2033年12月，不含擴大合約的選擇權。
這名知情人士補充道，Nscale對於其德州數據中心的其餘算力，已經正在和數家大客戶洽談中。
微軟已決定不行使合約中的擴大選擇權，也就是不再把德州數據中心的算力租用規模擴大1倍多。這個決定其實早在數月前就已作出。 依金融時報與知情人士說法，若微軟啟動這項選擇權，對Nscale的價值可達數百億美元，顯示這筆潛在擴張原本具有相當大的商業意義。 Nscale在IPO文件中揭露，與微軟去年9月至今年4月間已簽署多份SOW，總值最高約438億美元，效期至2033年12月，且德州其餘算力也正洽談其他大客戶。
精華 FAQ
微軟已決定不行使合約中的擴大選擇權，也就是不再把德州數據中心的算力租用規模擴大1倍多。這個決定其實早在數月前就已作出。
依金融時報與知情人士說法，若微軟啟動這項選擇權，對Nscale的價值可達數百億美元，顯示這筆潛在擴張原本具有相當大的商業意義。
Nscale在IPO文件中揭露，與微軟去年9月至今年4月間已簽署多份SOW，總值最高約438億美元，效期至2033年12月，且德州其餘算力也正洽談其他大客戶。
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