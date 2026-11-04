民主黨大勝美股狂歡 道瓊飆漲1569點 油價重挫8%
民主黨在期中選舉中橫掃國會兩院後，美股強勁反彈，油價則因地緣風險降溫而大跌，市場同時消化科技股與政策前景變化。
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民主黨在期中選舉中橫掃國會兩院後，美股強勁反彈，油價則因地緣風險降溫而大跌，市場同時消化科技股與政策前景變化。
民主黨在3日期中選舉中拿下國會參眾兩院控制權，為分裂政府鋪路，美股4日應聲大漲。
道瓊工業指數大漲1569.40點或3.03%，收在53356.12點，創下川普總統2025年4月暫緩全面加徵關稅以來最大單日漲幅；史坦普500指數上漲119.70點或1.58%，收在7688.62點；那斯達克綜合指數在選後慶祝行情中上漲364.50點或1.44%，收在25736.51點。
市場迅速消化民主黨橫掃參眾兩院的結果，同時反映公投提案與新當選官員可能限制數據中心興建的前景。輝達（Nvidia）、美光（Micron）等晶片股走低；不過科技類股其他族群抵銷部分跌幅，蘋果與微軟雙雙創下歷史新高。
期中選舉結果也燃起中東戰爭可望結束的希望，導致油價重挫，布蘭特原油期貨大跌8%，降至每桶約95美元。
投資人未來數周將持續關注選後在住宅與製藥方面的政策動向。Yahoo財經記者布利克（Jared Blikre）指出，從歷史來看，期中選舉往往會左右股市短期表現，但長期而言對市場影響有限。
經濟數據方面，美國供應管理協會（ISM）與史坦普全球（S&P Global）數據顯示，由於企業持續面臨成本高漲壓力，美國10月服務業活動擴張速度放緩。另一方面，ADP報告顯示10月就業成長「相當穩健」，民間部門徵才力道持續強勁。
財報方面，超微（AMD）第3季財報優於預期；麥當勞則面臨同店銷售成長放緩的困境。語言學習平台多鄰國（Duolingo）則因用戶成長強勁，股價狂飆逾30%。
民主黨拿下參眾兩院控制權，市場解讀為分裂政府形成，政策不確定性下降，因此帶動美股選後大漲，道瓊、標普500與那斯達克都明顯收高。 道瓊工業指數大漲1569.40點，漲幅3.03%；標普500上漲119.70點，漲幅1.58%；那斯達克綜合指數上漲364.50點，漲幅1.44%，皆創下選後強勢表現。 油價因中東戰爭可能結束而重挫8%，布蘭特原油降至每桶約95美元；晶片股如Nvidia與Micron走低，但蘋果、微軟創新高，Duolingo更因用戶成長狂飆逾30%。
精華 FAQ
民主黨拿下參眾兩院控制權，市場解讀為分裂政府形成，政策不確定性下降，因此帶動美股選後大漲，道瓊、標普500與那斯達克都明顯收高。
道瓊工業指數大漲1569.40點，漲幅3.03%；標普500上漲119.70點，漲幅1.58%；那斯達克綜合指數上漲364.50點，漲幅1.44%，皆創下選後強勢表現。
油價因中東戰爭可能結束而重挫8%，布蘭特原油降至每桶約95美元；晶片股如Nvidia與Micron走低，但蘋果、微軟創新高，Duolingo更因用戶成長狂飆逾30%。
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