民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI資料中心投資影響

投資人原本擔心，民主黨若掌控美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅。但美股4日不跌反漲。路透

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨橫掃國會後，美股不跌反漲，主因是選舉不確定性消退與政府分治利於市場；高盛、大摩則認為，AI資料中心投資可能因規範趨嚴而提前加速布局。

投資人原本擔心，民主黨 若橫掃美國國會參、眾兩院，將導致美股大跌，因為人工智慧（AI）資料中心投資熱潮面臨威脅，衝擊AI相關公司乃至經濟展望。但民主黨果真大勝，美股道瓊 指數4日盤初卻大漲逾千點，史坦普500和那斯達克綜合指數盤中漲幅各為1.6%和2.1%。美股不跌反而大漲，是何道理？

分析師指出，民主黨大勝無疑，選舉結果塵埃落定，不確定性一掃而空，鼓勵逢低承接買盤進場。

而且，華爾街向來偏好「政府分治」的選舉結果。民主黨將掌控國會參、眾兩院，共和黨籍總統川普仍坐鎮白宮，這將形成僵局，任一黨都無法成功推動重大立法，包括民主黨傾向支持的加稅案。川普選前已揚言，如果民主黨勝選，他將動用總統否決權。

也就是說，在川普剩餘的兩年總統任期之內，民主黨掌控的國會或許會對川普的立法議程掣肘，卻難以讓民主黨自己的法案在國會過關。

最受市場矚目的問題，是民主黨大勝會對AI投資熱潮造成什麼影響？

分析師說，答案未必是非黑即白。舉例來說，民主黨在德州選舉獲勝，可能意味日後更難在當地興建巨大的AI資料中心。但高盛經濟學家團隊預見另一種可能性：企業可能趕在更嚴格的規定實施前，火速搶建資料中心。

而且，若是日後新資料中心建案獲准的難度更高，目前已在營運中的資料中心，可能更有價值。

換言之，期中選舉結果或許會導致AI建置步調放緩，但至少初期反而會加速。

高盛團隊解釋，民主黨在州和地方選舉大有斬獲，「或許會導致資料中心暫緩興建，可能影響45%的美國算力擴張計畫」。德州、喬治亞州和密西根州的民主黨籍州長可能在限制資料中心的新法實施前，下令有條件緩建。

高盛預料，那種法律可能終止某些稅務優惠，並且實施更嚴格的環境和水電規定。據估計，民主黨可能對資料中心進一步設限的州，大約占全美資料中心算力擴充計畫的45%，其中光是德州就占25%左右。

大摩：企業可望加快投資與併購腳步

摩根士丹利（大摩）首席股票策略師威爾森（Mike Wilson）也持類似看法。

他在本周致客戶報告中指出，民主黨在國會兩院取得多數席，可能帶來兩大利多。一，企業可能快馬加鞭提前執行投資和併購，以免民主黨如果2028年掌權後，恐將調整政策。二，民主黨主導的國會，可能設法延後或甚至逆轉聯邦醫療補助（Medicaid）和糧食券補貼刪砍措施，那將有助於鼓勵消費。

威爾森寫道：「民主黨若在參議院贏得決定性的勝利，可能迫使股市放眼2028年（民主黨）反制鬆綁法規的展望。話雖如此，許多過去兩年來最能左右市場的政策，包括關稅、外交政策和機構主導的鬆綁法規，仍大致由行政部門掌控，而股市不常考慮兩年後的事。」