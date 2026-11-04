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美10月小非農就業增8.6萬人超預期 勞動市場穩健

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美10月小非農就業增8.6萬人超預期 勞動市場穩健

編譯陳苓／綜合外電
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有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，10月美國民間就業人數增加8.6萬人，遠高...
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，10月美國民間就業人數增加8.6萬人，遠高於路透估計的6.9萬人。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

美國10月ADP就業增加8.6萬人優於預期，顯示民間勞動市場維持穩健，薪資與招聘動能仍支撐經濟。

美國企業上月新增就業人數高於預期，顯示美國勞動市場大致維持穩定，經濟依舊強勁。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，10月美國民間就業人數增加8.6萬人，遠高於路透估計的6.9萬人。另外，9月民間就業人數下修至8.6萬人。

增加招聘的產業，包括貿易、運輸、教育、公用事業、健康服務、休閒餐旅、建築業等，而且各種規模的企業，員工薪資均提高。

亮眼的消費者開支與強健的經濟成長，支撐勞動市場韌性，使得企業在成本壓力居高不下之際，仍能擴充人力。公司繼續聘僱，讓失業率維持低檔，聯準會（Fed）得以專心對抗通膨

ADP首席經濟學家李察森在聲明中表示，大中小公司的雇主，上個月均聘用人力。數據指出，吸引員工跳槽的因素，除了底薪較高之外，還有獎金、超時給付等。

ADP與史丹福大學數位經濟實驗室共同發布的這份報告指出，跳槽員工的薪資較去年同期增加7.6%，增幅為2024年來之最；留任員工的薪資增幅維持在4.4%，與9月相同。

由於ADP數據出爐過後兩天，政府就會發布非農就業報告，備受經濟學家與投資人關注，被視為勞動市場狀況的重要領先指標。

外界估計，6日公布的官方就業報告，非農就業將新增6.5萬人。政府報告涵蓋公私營部門，ADP則僅有民間部門。

精華 FAQ

  • 10月美國民間就業人數增加8.6萬人，明顯高於路透預估的6.9萬人，且9月數據也上修後仍顯示就業市場具韌性。

  • 增加招聘的產業包括貿易、運輸、教育、公用事業、健康服務、休閒餐旅與建築業，顯示就業擴張並非集中單一部門。

  • ADP報告通常被視為官方非農前的重要領先指標，因為兩天後才公布的政府就業數據涵蓋公私部門，投資人會據此評估勞動市場走勢。

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