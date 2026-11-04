我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美10月小非農就業增8.6萬人超預期 勞動市場穩健

民主黨翻轉多州席次 白卡與醫療保障成拉票利器

美三大電信巨頭當心 SpaceX與高通簽協議 攜手部署地面5G基地台

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SpaceX與高通簽署協議，部署5G地面網路。路透
SpaceX與高通簽署協議，部署5G地面網路。路透

AI摘要

文章摘要整理：

SpaceX攜手高通推動星鏈行動通訊的全美地面5G網路，將自2027年起部署數萬個基地台，並有望為未來6G與AI通訊奠基。

全球首富馬斯克旗下SpaceX與晶片大廠高通（Qualcomm）簽署多年期協議，將為星鏈行動通訊（Starlink Mobile）規劃中的全美地面5G網路提供無線電設備、基頻單元及軟體，協助SpaceX挑戰Verizon、AT&T及T-Mobile等美國傳統大型電信。

高通4日表示，相關設備將從2027年起，陸續部署於全美數萬個大型行動通訊基地台站點。高通雖未透露這項協議的財務條款，但表示：「這是我們迄今規模最大的5G交易。」

高通執行副總裁馬拉迪（Durga Malladi）聲明說，這項交易「未來幾年也有機會為原生AI的6G網路奠定基礎」。

星鏈是SpaceX業務的重要支柱，第3季貢獻該公司36%的營收及85%的營業利益。不過，星鏈的手機直連衛星服務仍有侷限，在高樓林立的都市地區可能出現訊號死角，難以提供媲美傳統電信業者的完整通訊服務。

高通的無線電技術旨在改善網路覆蓋範圍、容量及頻譜效率，也就是在特定頻譜資源下能傳輸的數據量。先進波束成形技術（beamforming）則能將無線訊號集中傳送至使用者，協助SpaceX更有效運用取得使用權的無線電頻譜。

高通以智慧手機晶片聞名，這筆交易將有助於擴大該公司在電信基礎設施市場的版圖，透過供應基地台設備所使用的晶片，與邁威爾（Marvell）、博通（Broadcom）及英特爾競爭。

精華 FAQ

  • 雙方簽下多年期協議後，高通將為星鏈行動通訊規劃中的全美地面5G網路，提供無線電設備、基頻單元與軟體，協助SpaceX補強通訊能力並擴大服務範圍。

  • 高通表示，相關設備將從2027年起陸續部署，範圍涵蓋全美數萬個大型行動通訊基地台站點，顯示這是一次規模龐大的5G基礎建設投資。

  • 對SpaceX而言，可改善都市地區的覆蓋與容量，挑戰Verizon、AT&T及T-Mobile；對高通而言，則能把晶片事業延伸到電信基礎設施市場，擴大與Marvell、Broadcom及英特爾的競爭。

SpaceX 高通 T-Mobile

上一則

美股早盤／民主黨期中選舉壓倒性狂勝 道瓊大漲逾1,000點

下一則

美10月小非農就業增8.6萬人超預期 勞動市場穩健

延伸閱讀

馬斯克積極布局通訊 SpaceX洽租8萬基地台、傳10億元入股Skydance

馬斯克積極布局通訊 SpaceX洽租8萬基地台、傳10億元入股Skydance
歐洲四大電信聯手推衛星通訊服務 挑戰星鏈龍頭地位

歐洲四大電信聯手推衛星通訊服務 挑戰星鏈龍頭地位
SpaceX營收大增161% AI業務狂飆九倍 馬斯克喊支持與特斯拉合併

SpaceX營收大增161% AI業務狂飆九倍 馬斯克喊支持與特斯拉合併
整理包／馬斯克為何想合併特斯拉與SpaceX？盤點好處、對投資人影響

整理包／馬斯克為何想合併特斯拉與SpaceX？盤點好處、對投資人影響

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

2026-11-04 09:17
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作