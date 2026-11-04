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民主黨翻轉多州席次 白卡與醫療保障成拉票利器

美股早盤／民主黨期中選舉壓倒性狂勝 道瓊大漲逾1,000點

編譯易起宇／綜合外電
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民主黨期中選舉大勝，道瓊早盤大漲破1,000點。路透
民主黨期中選舉大勝，道瓊早盤大漲破1,000點。路透

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨在期中選舉奪下關鍵多數，川普也接受結果，帶動美股早盤大漲，但AI與半導體類股因政策疑慮而走弱。

美股4日早盤大漲，民主黨在期中選舉拿下決定性的勝利，總統川普也接受選舉結果，消除了籠罩華爾街的不確定性風險。道瓊工業指數4日早盤大漲1,035點，或2%；史坦普500和那斯達克指數則分別各上漲1.1%；費城半導體指數大跌2%；台積電ADR則跌1%。

民主黨在參、眾議院拿下過半數席次，並在德州等關鍵州的州長選舉也拿下勝利。該黨如今將對川普的政策起到制衡作用，包括其對企業的減稅，以及導致通膨加劇的關稅及伊朗戰爭。

川普向紐約時報表示，他「絕對願意」接受選舉結果，並也向華爾街日報表示，他與共和黨人將會和民主黨合作。

Freedom Capital Markets首席市場策略師Jay Woods，股市大漲「有部分原因歸功於總統對於選舉結果的初步態度和反應。雖然不確定性仍存在，但可以確定的是，將會出現僵局，而從歷史經驗來看，這對市場將會是好的」。

可能受益於穩定環境的景氣相關類股帶領了早盤漲勢。隨著投資人尋求科技股以外股票，沃爾瑪上漲1.8%，美國銀行（BofA）則大漲2.9%。

可能直接受益於民主黨政策或川普強硬舉措結束的股票也上漲。 Molina Healthcare、 Centene、HCA Healthcare等醫療保險和醫院業者則大漲5％至7％。

民主黨大勝也對一些類股造成賣壓，尤其是人工智慧（AI）相關類股。投資人擔心民主黨勝選可能代表著全美的資料中心建置將受到更多限制。當選德州州長的希諾霍薩（Gina Hinojosa），就承諾會立即停建當地的資料中心。

甲骨文和CoreWeave早盤都呈現下跌，總部位在德州的馬斯克SpaceX也大跌5%。

早盤市場看漲的另一個原因是，歷史數據顯示，在朝野分治的情況下，市場表現會較好，因政策和監管干預減少將有利於企業前景。

精華 FAQ

  • 因為選舉結果明朗後，市場對川普政策走向的不確定性下降，華爾街認為朝野分治有助降低政策與監管干預，這通常對企業獲利與股市表現較有利。

  • 景氣循環股、金融股與部分醫療保險及醫院業者表現較強，像沃爾瑪、美國銀行、Molina Healthcare、Centene與HCA Healthcare都明顯上漲，顯示資金轉向穩定受惠標的。

  • 市場擔心民主黨勝選後，資料中心建置與相關投資可能面臨更多限制，因此甲骨文、CoreWeave等AI概念股承壓，半導體族群也同步走弱，費城半導體指數下跌。

道瓊 民主黨 美股

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