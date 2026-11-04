民主黨掌控美國國會後 調查矛頭可能指向這些上市公司
民主黨取得國會控制權後，可能針對藥廠、英特爾、科技巨頭與馬斯克旗下公司展開調查，相關上市公司股價恐承壓。
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民主黨取得國會控制權後，可能針對藥廠、英特爾、科技巨頭與馬斯克旗下公司展開調查，相關上市公司股價恐承壓。
民主黨在美國期中選舉大勝，奪得國會參、眾兩院掌控權，預料將啟動一連串調查，一些美國上市公司料將成為調查目標，可能對相關股價不利。
MarketWatch報導，曾與川普政府敲定藥價協議的製藥公司，未來可能備受關切。
獲川普政府入股的公司，像是半導體大廠英特爾（Intel），也可能被新一波調查鎖定。
川普改建白宮舞廳備受爭議，捐款贊助這項工程的企業也可能遭調查，亞馬遜、蘋果和Meta Platforms都在名單上。
AI監管是民主黨關切的議題之一，國會相關委員會可能啟動新調查，目標對準投入AI技術研發的公司，包括Google。
如果伊朗戰爭一直打下去，燃料價格久久居高不下，那麼石油公司也成為調查箭靶的可能性隨之大增。
最明顯的調查目標，是川普財力最雄厚、知名度最高的商界盟友——火箭公司SpaceX和電動車大廠特斯拉的執行長馬斯克。
追蹤競選財務和遊說數據的非營利組織OpenSecrets的數據顯示，2026年期中選舉十大個人捐款者合計捐出10.8億美元，排名第一的馬斯克就捐了4.454億美元，幾乎占其中半數。
馬斯克向來不諱言出錢力挺共和黨候選人，本周更在社群媒體上發文說，他「最大的顧慮」是民主黨2028年贏得聯邦眾議院、參議院和總統選舉，導致非法居留者人人取得美國公民身分，協助民主黨鞏固永久多數黨地位。
報導指出，曾與川普政府合作的藥廠、獲政府入股的英特爾，以及亞馬遜、蘋果、Meta Platforms、Google、石油公司與馬斯克相關企業，都可能成為新一波調查對象。 因民主黨取得國會主導權後，可能追查川普時期的政策與利益往來，例如藥價協議、政府持股、白宮舞廳捐款與AI監管等議題，相關企業因此面臨更高調查風險。 馬斯克不僅是川普的重要商界盟友，也是2026年期中選舉最大個人捐款者，捐出4.454億美元，因此其旗下的SpaceX與特斯拉最容易被民主黨委員會鎖定檢視。
精華 FAQ
報導指出，曾與川普政府合作的藥廠、獲政府入股的英特爾，以及亞馬遜、蘋果、Meta Platforms、Google、石油公司與馬斯克相關企業，都可能成為新一波調查對象。
因民主黨取得國會主導權後，可能追查川普時期的政策與利益往來，例如藥價協議、政府持股、白宮舞廳捐款與AI監管等議題，相關企業因此面臨更高調查風險。
馬斯克不僅是川普的重要商界盟友，也是2026年期中選舉最大個人捐款者，捐出4.454億美元，因此其旗下的SpaceX與特斯拉最容易被民主黨委員會鎖定檢視。
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