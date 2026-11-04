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川普和共和黨為何慘敗？克魯曼：蠢啊，不只是因為經濟

編譯湯淑君／綜合外電
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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

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文章摘要整理：

克魯曼指出，共和黨期中選舉慘敗不僅是物價與經濟問題，更反映選民對川普政府殘忍、貪腐與專制作風的全面反彈。

共和黨果如預料輸了美國期中選舉，評論者大多認定是選民對經濟現況不滿使然。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，不只是經濟問題。

克魯曼24日在個人電子報平台Substack發表「不（只）是經濟，蠢」一文，評論「藍潮」何以能席捲全美、大挫共和黨。

他寫道：「昨晚發生的絕不是普通選舉，而是強烈確認，大多數美國人仍然篤信我國的基本價值觀，並群起否定一場想要摧毀美國一切象徵意義的運動。而且，這不只是對經濟不滿。」

當然，因關稅和伊朗戰爭而起的「川普通膨」，也助民主黨一臂之力。但若只是因為高物價激起民怨，而影響選舉結果，那跟2024年有何不同？當年，川普贏得的普選票比對手多1.5個百分點；2026年11月3日，民主黨贏得的普選票遙遙領先共和黨，初步估計領先差距達13至14個百分點。

民主黨贏得如此驚人，是拜什麼之賜？

克魯曼指出，2024年改投川普的西班牙裔選民，天真以為他會兌現壓低物價的競選承諾，如今則用選票唾棄逮捕、拘禁、遣返其親友的川普政權。非裔選民這回踴躍投票，抗議一個公然歧視、試圖剝奪他們投票權的政黨。美國民眾不分族群，人人都對川普政府的殘忍以及無恥、猖獗的貪腐行徑反感。

川普2024年勝選後，大批菁英人士爭先恐後匍匐在他面前示好，以為在世界各國執政黨幾乎全面敗選的那一年，民主黨以些微幅度選輸，必將從此改變美國政治，讓散播仇恨、貪腐、專制的獨裁領導人永遠執政。

MAGA（讓美國再度偉大）那幫人以為，2024勝選證明美國民眾擁抱法西斯主義，於是依據那種假設行事。2026年期中選舉結果，則顯示美國選民對MAGA說「不」。

克魯曼說，川普政府過去兩年期間造成莫大的傷害，不知能否補救、又能彌補多少。但期中選舉結果顯示，美國至少還有希望，美國證明自己依然是美國。

精華 FAQ

  • 克魯曼認為，敗選不只是因為民眾對經濟不滿，而是更廣泛的政治與價值反彈。選民同時在抗拒川普政府的殘忍、貪腐、歧視與專制傾向。

  • 文中指出，部分西班牙裔選民因川普未兌現壓低物價承諾，且其政策傷害親友而轉向；非裔選民則因歧視與投票權受威脅而更積極投票。

  • 克魯曼認為，2024年川普勝選曾讓MAGA誤以為民眾接受仇恨與法西斯式政治，但這次期中選舉明確顯示，美國選民已對這套路線說不。

川普 共和黨 克魯曼

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