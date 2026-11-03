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AI股賣壓遞增暴露出什麼問題？分析師：遭遇3大風險考驗

編譯湯淑君／綜合外電
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人工智慧（AI）概念股抗跌力愈來愈弱，每一波賣壓漲潮，都進一步打擊投資人信心。路...
人工智慧（AI）概念股抗跌力愈來愈弱，每一波賣壓漲潮，都進一步打擊投資人信心。路透

AI摘要

文章摘要整理：

AI股近期賣壓加劇，除利率與估值壓力外，巨頭財報轉弱也顯示AI資本支出動能可能放緩，市場開始擔憂成長高峰已過。

近幾個月來，華爾街最愛的人工智慧（AI）概念股抗跌力愈來愈弱，每一波賣壓漲潮，都進一步打擊投資人信心，也一步步挨近AI股的最後清算日。

起初投資人擔心，規模較小的AI公司恐被愈築愈高的債台壓垮。但每一次，驅動美國這波AI建置潮的巨型科技上市公司，都以優異的獲利驅散市場疑慮，顯示即使在利率日益攀升的情況下，AI資本支出熱潮仍可望持續不輟。

殺盤急湧 凸顯盈餘成長顛峰期已過

但上周情況不一樣了。自由現金流燒光和營收預測不如預期的問題，竟也發生在Alphabet、亞馬遜這些財力雄厚的科技巨頭身上。Alphabet的搜尋與廣告核心事業，甚至有被「AI模式」吞噬之虞。這加深市場對資料中心興建熱潮難以為繼的疑慮，AI股賣壓於是急湧，已將科技股為主的那斯達克100指數推落「修正」（從近期高峰回跌逾10%）領域。

OnePoint BFG投資長布克瓦說：「此刻，我們目睹的是陣陣地震來襲。地上每條裂縫未必相關，但裂縫一旦出現得夠多，最終會不會導致路面轟然塌陷？」

分析師指出，利率走高、成長減緩、現金水位下降，再加上核心事業如今恐遭吞併，壓力點愈來愈多，已迫使投資人不得不正視「盈餘成長顛峰期已經結束」的現實。

野村策略師麥凱林格說，科技公司近日發布的財報暴露出核心事業的弱點，讓投資人質疑這些公司能不能維持目前這種砸重金買AI晶片、建資料中心的支出步調。

AI股面臨三大風險 利率攀升只是其一

那麼，這波科技股賣壓會持續多久？Truist Wealth投資長勒納說，根據估值、過去的回檔幅度和技術價位研判，美國科技股可能比目前價位再跌個2%至8%。

彭博經濟學家指出，AI股還可能再面臨另外三大風險：前沿模型功能驅同，可能侵蝕訂價權；許可證、能源和監管方面受限，可能導致資本支出減緩；利率進一步攀升，則可能推升折現率。

也就是說，利率升高、AI營收減弱和信用收緊夾擊，可能導致「今日的財務搖搖欲墜，演變化明日的投資泡沫爆裂」。

在AI股這波賣壓湧現前，美國公債殖利率上月已觸頂下滑。但未來聯準會（Fed）會不會恢復升息（12月升息的可能性仍高），進而給AI股決定性的一擊，還很難說。

精華 FAQ

  • 文章指出，AI概念股抗跌力變弱，連大型科技巨頭也出現自由現金流惡化與營收不如預期，代表市場開始懷疑AI投資熱潮能否持續，並認為盈餘成長可能已進入高峰後段。

  • 因為這些公司是AI建置潮的主要資金來源與推手，一旦它們出現現金流壓力或業績不及預期，就會削弱市場對持續砸錢建資料中心、買AI晶片的信心，進而拖累整體科技股。

  • 彭博經濟學家認為，AI股面臨的3大風險包括：前沿模型功能趨同會侵蝕訂價權；許可證、能源與監管限制可能減緩資本支出；以及利率進一步攀升，提高折現率與融資壓力。

華爾街 概念股 亞馬遜

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