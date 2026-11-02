迎期中選舉與就業報告 那指重挫逾1% 美股收盤漲跌互見

美國股市2日收盤跌漲互見。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美股在科技股續遭拋售下漲跌互見，那指跌逾1%，市場並同時消化財報季、期中選舉與10月就業報告等多重變數。

美國股市2日收盤跌漲互見。隨著科技股拋售潮捲土重來，加上投資人正持續評估本周將登場的繁忙財報季、期中選舉 以及關鍵就業報告，市場情緒顯得謹慎。

道瓊工業指數微幅上揚213.67點，或0.41%，以51983.98點收盤；史坦普500指數則因投資人撤出科技類股而下跌38.67點或0.51%，以7541.4點收盤。以科技股為主的那斯達克 綜合指數則在早盤走高後回吐漲幅，繼上周科技股經歷慘烈輪動後，周一再度挫跌逾272.68點或1.07%，以25164.32點收盤。

在經歷了由人工智慧（AI）概念股引發的拋售潮——導致那斯達克指數10月累計大跌5.2%後，市場正試圖整頓旗鼓。晶片製造商股價走低，而蘋果（Apple）在2日盤後公布財報前，股價已下跌近2%。

此外，人工智慧初創公司Anthropic 2日上午發布了修訂後的 S-1 招股書，披露第三季財報，讓投資人得以掌握其最新財務狀況。

比特幣（Bitcoin）則下跌1%、跌破每枚77,000美元關卡。此前加密貨幣交易所幣安（Binance）遭駭客入侵，損失高達63億美元，調查人員稱這是史上規模最大的加密貨幣盜竊案，導致整體加密貨幣市場遭受重創。

原油價格方面，因有報導指出美國與伊朗正尋求外交途徑解決中東衝突，油價應聲暴跌。國際基準布蘭特原油期貨價格跌至每桶近104美元徘徊。

在經濟數據方面，最新調查顯示，受通膨壓力持續影響，美國10月製造業呈現擴張。本周剩餘時間將陸續公布多項勞動力市場數據，並以周五政府公布的 10 月就業報告為重頭戲。