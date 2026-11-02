我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

還沒考駕照先會開飛機…佛州墜機 20歲女副機師令人唏噓

Anthropic第3季營收年增逾11倍 最快下周IPO

Anthropic第3季營收年增逾11倍 最快下周IPO

中央社華盛頓2日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
頂尖AI模型開發業者Anthropic已提交上市申請文件。（路透）
頂尖AI模型開發業者Anthropic已提交上市申請文件。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

Anthropic第3季營收年增逾11倍，但仍虧損沉重並承諾巨額算力支出，最快下周IPO將成市場檢驗AI熱潮與投資信心的重要指標。

人工智慧（AI）公司Anthropic今天報告第3季營收較去年同期暴增逾1100%，公司預計本月稍後在華爾街上市。

法新社報導，Anthropic是全球AI領先企業之一，預計最快下周首次公開發行（IPO），適逢投資人對大量資金湧入AI領域日益感到不安。

Anthropic第3季營收達170億美元，高於去年同期的14億美元。

Anthropic在修訂後的申報文件中表示，7月至9月淨損達233億美元。這家公司上市後的表現將有助判斷帶動美國經濟的AI支出熱潮還能持續多久。

申報文件顯示，虧損主要來自與公司估值攀升相關的非現金會計費用。

文件內容也顯示，Anthropic已承諾支出約8950億美元，主要用於算力，其中很大一部分是在未來5年支出。

由於購買短期運算資源的支出增加，Anthropic第3季再度轉為營業虧損，金額達5億6700萬美元。

這次IPO將成為市場對AI熱潮信心的一大考驗。隨著散戶首次有機會直接購買這家獨立AI巨擘股票，潛在投資人群體也將擴大。

上周科技巨擘最新財報顯示投入鉅額資金，卻未見足夠明確的回報跡象，引發市場對AI支出的疑慮，導致大型科技股遭到大幅拋售。

Anthropic這份約400頁的申報文件中有超過90頁說明風險，包括產業面臨的風險。近幾個月來已有一連串報導指出AI系統出現出乎預期且有害的行為。

精華 FAQ

  • Anthropic第3季營收達170億美元，較去年同期的14億美元大增逾1100%，顯示其AI業務成長速度非常驚人，已成為市場關注焦點。

  • 公司預計最快下周首次公開發行，並可能在本月稍後於華爾街上市；外界關注其表現，因這將測試AI熱潮與投資人對巨額支出的信心。

  • 文件顯示，Anthropic第3季淨損達233億美元，營業虧損5億6700萬美元，且已承諾約8950億美元支出；同時也列出大量AI產業風險。

華爾街 人工智慧 Anthropic

上一則

美股早盤／期中選舉投票前夕 油價暴跌6% 四大指數開高走高

延伸閱讀

Anthropic上市申請文件曝光：半年虧810億美元 近半營收靠3大對手

Anthropic上市申請文件曝光：半年虧810億美元 近半營收靠3大對手
Anthropic傳上半年驚虧800億元 未來數年算力支出估達7500億

Anthropic傳上半年驚虧800億元 未來數年算力支出估達7500億
整理包／Anthropic IPO會有多驚人？八個數字一次看懂

整理包／Anthropic IPO會有多驚人？八個數字一次看懂
Anthropic啟動掛牌 牽動華爾街對AI信心

Anthropic啟動掛牌 牽動華爾街對AI信心

熱門新聞

Alphabet 股價29日出現歷史性暴跌，拖累美國股市收低。路透

上市20年最慘一天 Alphabet暴跌逾12% 拖累美股

2026-10-29 17:35
美國大型科技股10月鬧股災，半導體股災情尤其慘烈。（美聯社）

華爾街「10月股災」今年針對性特強 全月跌最慘的晶片股是這支

2026-10-31 08:10
幣安創辦人趙長鵬。路透

馬斯克諷幣安恐步FTX後塵 趙長鵬回敬：還持有SpaceX逾10億元股票

2026-10-30 11:50
「股神」巴菲特嗜喝可樂，曾說自己快50年沒喝過白開水。（路透）

「股神」巴菲特50年沒喝過白開水 每天五罐可樂 投資也喝出21倍報酬

2026-10-31 07:20
美國科技大咖財報利空連環爆，導致全球科技股下挫，「七大巨頭」科技股中的Alphabet、亞馬遜、Meta和特斯拉年初迄今股價表現已轉跌，只剩蘋果、微軟和輝達今年來股價還是漲的。美聯社

全球科技股賣壓加劇「7巨頭」只剩這3檔今年還沒轉跌

2026-10-30 08:57
科技巨擘微軟公司。（美聯社檔案照）

規畫下個人生…微軟推自願離職 1/4員工、6萬人符合資格

2026-10-26 14:48

超人氣

更多 >
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子
首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主