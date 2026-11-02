邁威爾收購Lumentum達協議 規模最大科技併購價值1150億

邁威爾（Marvell Technology）宣布已達成協議，將收購資料中心光學元件製造商Lumentum控股公司，這樁交易的企業價值高達1,150億美元，是迄今規模最大的科技併購交易之一。路透

AI摘要 文章摘要整理： 邁威爾宣布收購Lumentum，交易價值達1,150億美元，反映AI資料中心對高速光通訊需求急升，也推動晶片與光學技術供應鏈加速整合。

人工智慧（AI）熱潮持續推動全球科技產業整併，美國半導體大廠邁威爾（Marvell Technology）宣布已達成協議，將收購資料中心光學元件製造商Lumentum控股公司，這樁交易的企業價值高達1,150億美元，是迄今規模最大的科技併購交易之一，凸顯AI資料中心對高速光通訊技術的需求急速攀升，也顯示晶片業者正加速整合關鍵技術，搶占下一波AI基礎建設商機。

根據雙方公布的協議，這項交易將以股票方式完成。邁威爾現有股東將持有合併後公司約67%的股份。根據彭博資訊彙整的資料，若以股權價值計算，這是今年全球規模最大的企業併購案，也是科技業有史以來最大的併購交易（不包含SpaceX與xAI的合併案）。

這樁交易並顯示，AI正在推動幾乎所有主要產業和地區的併購交易，從晶片製造商和其他專業技術供應商，到資料中心營運商和電力公司。

Lumentum上周五股價收在840.70美元，今年累計躍漲128%，市值約760億美元；邁威爾股價今年勁升131%，市值達1,722億美元。兩家公司股價同步大幅攀升，反映投資市場對AI相關硬體及資料中心供應鏈的高度期待。

Lumentum主要生產雷射及光學技術設備，負責以高速傳輸大量數據。隨著AI模型的規模不斷擴大，資料中心必須在伺服器、不同機房及網路設施之間傳輸龐大資訊，傳統銅線傳輸逐漸面臨速度與能源效率限制，使光通訊技術成為重要發展方向。

邁威爾本身已向Lumentum採購雷射技術，近年也積極擴大光學與光子技術布局，希望強化資料中心設備之間的高速連接能力。今年稍早，Marvell收購了光子技術業者Celestial AI，進一步擴充相關技術與產品組合。AI晶片龍頭輝達（Nvidia）也看好這個市場，該公司今年3月宣布，將投資20億美元取得Lumentum股權，並與其展開光子技術合作。