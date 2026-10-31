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DeepSeek第2輪千億融資 騰訊寧王領跑 引30家投資人入場

記者林宸誼／即時報導
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參與DeepSeek第二輪融資的投資方浮出水面。DeepSeek最新一輪融資規模已擴大至人民幣1,055億元，騰訊、寧德時代領投，共約30家投資方參與。路透

AI摘要

文章摘要整理：

DeepSeek第二輪融資規模擴至1,055億元，騰訊、寧德時代領投，約30家投資方進場，國資、科技與產業資本同步加碼。

參與DeepSeek第二輪融資的投資方浮出水面。DeepSeek最新一輪融資規模已擴大至人民幣1,055億元，騰訊、寧德時代領投，共約30家投資方參與，公司估值達人民幣6,155億元。

美媒「The Information」報導，參與DeepSeek本輪融資的投資者背景多元，涵蓋了晶片、通訊、消費性電子、網路和金融等多個領域的產業資本，以及機構和國資背景投資者。

從揭露的資料來看，騰訊本輪投入的金額與首輪持平，均為人民幣100億元，累積出資額達人民幣200億元。寧德時代及其董事長曾毓群本輪投入人民幣100億元，高於首輪的人民幣50億元。兩輪融資下來，他們依然是DeepSeek最主要的兩家投資人。

此外，還有中國電信、中金公司、中國人壽等具有國資背景的機構在最新一輪投資中貢獻了27%的資金，相較於首輪2%的比例大幅上升。其中，中國移動和中信證券是本輪新加入的投資方，各出資人民幣80億元。

專業投資機構繼續加碼。由前紅杉中國合夥人曹曦等人創立的礪思資本，本輪投資額達人民幣75億元，首輪則為人民幣30億元。 IDG資本兩輪累計投入人民幣65億元，博裕資本投入人民幣35億元。

晶片產業鏈也出現了重量級投資者。主營記憶體晶片的長鑫儲存及其董事長朱一明、以及國內晶圓代工龍頭中芯國際被曝也參與了本輪融資，但報道並未披露這兩家公司的具體出資金額。

此外，vivo、美團、美的、立訊精密、吉利、攜程、小紅書等企業也出現在所列的出資名單中，據稱這些企業單家投資規模大致在人民幣10億至30億元之間。

依分類，兩輪融資中，科技企業貢獻的經費佔比為41.9%，其次為佔26.5%的創投及私募股權機構，國資背景投資人、梁文鋒分居第三、四位，出資佔比依序為18.8%及12.8%。

除了直接出現在投資者名單中的企業，還有部分上市公司選擇透過專款間接參與。證券時報23日報導稱，完美世界、世紀華通、利通電子等A股上市公司，也透過礪思星深、拾象尚勢兩隻專款參投。

精華 FAQ

  • 報導指出，DeepSeek最新一輪融資規模已擴大至人民幣1,055億元，公司估值達人民幣6,155億元，顯示市場對其發展前景仍高度看好。

  • 騰訊與寧德時代領投，另有中國電信、中金公司、中國人壽、中國移動、中信證券等國資或金融背景機構，以及多家科技與消費企業參與。

  • 本輪資金來源更分散，科技企業貢獻占比最高，國資背景比重也明顯提高；此外，完美世界、世紀華通、利通電子等還透過專款間接參投。

DeepSeek

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