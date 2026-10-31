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歷史數據顯示：不論誰贏誰輸 選後美股都會漲

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歷史數據顯示：不論誰贏誰輸 選後美股都會漲

編譯湯淑君／綜合外電
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美國期中選舉即將在11月3日登場，選前美股下跌似乎顯示投資人退場觀望。美聯社
美國期中選舉即將在11月3日登場，選前美股下跌似乎顯示投資人退場觀望。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

歷史統計顯示，美國期中選舉後史坦普500常上漲，但今年仍需留意民主黨大勝、AI監管與中東風險對市場的影響。

美國期中選舉11月3日登場，近日美股走跌。紐約時報專欄作家索默(Jeff Sommer)分析，金融市場其實不太在乎期中選舉誰輸誰贏，真正左右行情的是利率、通膨、人工智慧(AI)、關稅、伊朗戰爭與油價

索默指出，市場大致已對這次選舉可能產生的結果形成共識：民主黨至少將掌控國會兩院之一（聯邦眾議院），而在共和黨籍總統坐鎮白宮下，這將形成政治僵局，任一黨都無法成功推動重大立法。希望改變現狀的人士會認為這是壞消息，但厭惡政治干預的華爾街向來偏愛這種結果。

索默說，自1930年（那年美國總統在期中選舉失去對眾院掌控權）以來，美股史坦普500指數（及其前身）平均漲幅為8.8%。但在所有期中選舉結束後的次年，史坦普500指數平均大漲14%。上述數據出自於獨立研究公司Ned Davis Research分析師Thanh Nguyen最近發布的報告。

回顧過去23個期中大選年，據德意志銀行估算，史坦普500指數在其中21年的第4季都上漲，平均漲幅達7%。這不令人意外，因為投資人操作通常在選前轉趨保守，以策安全，然後在選後加碼押注。今年也可望呈現這種型態，若是如此，不論誰在期中選舉獲勝，選後美股都可望重拾漲勢。

不過，今年美股似乎面臨一大風險：民主黨若是大獲全勝，拿下國會參、眾兩院，可能推動從嚴監督人工智慧（AI）產業，特別是對AI資料中心投資計畫嚴加把關。

投資人也擔心，共和黨期中選舉倘若慘敗，美國總統川普可能被逼到牆角，而使出極端手段，這將升高各種地緣政治風險，包括中東衝突加劇、油價進一步上漲等。金融時報報導，歐洲大型投資人甚至進行沙盤推演，防範各種恐怖情況發生，例如「在美資產遭美國政府沒收」——發生機率極低，但後果嚴重。

未來數周投資人的確謹慎為宜。滙豐（HSBC）多元資產團隊自3月以來極為看好美股後市，且認為沒必要遁入公債市場避險，但最近已改變看法，認為民主黨若是大勝，對AI股、美伊戰爭後續發展等，都會產生重大影響。因此，滙豐團隊對美股立場已轉為「中立」，並看好公債作為安度這段選舉前後壓力期的避震器。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為市場更在意利率、通膨、人工智慧、關稅、伊朗戰爭與油價等基本面與地緣因素，而非單純的選舉輸贏。文中指出，投資人通常已預期政治僵局，這反而常被華爾街視為較有利的環境。

  • Ned Davis Research指出，自1930年以來，史坦普500在期中選舉後平均漲幅約8.8%，而在所有期中選舉結束後的次年，平均漲幅更達14%。德意志銀行也估算，過去23個期中大選年中有21年第四季上漲。

  • 若民主黨大勝並掌控國會兩院，可能加強對AI產業與資料中心投資的監管；若共和黨慘敗，川普可能採取更激烈手段，升高中東衝突與油價風險，因此部分機構已轉向中立並提高公債配置。

美股 民主黨 油價

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