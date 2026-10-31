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AI泡沫爆了嗎？那斯達克大跌 對比達康泡沫有何異同

編譯湯淑君／綜合外電
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科技股為主的那斯達克指數30日寫下6月5日來最大單日跌幅紀錄，10月跌幅為一年多...
科技股為主的那斯達克指數30日寫下6月5日來最大單日跌幅紀錄，10月跌幅為一年多來最深。跌勢如此猛烈，令人聯想到達康泡沫爆裂慘況。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

那斯達克重挫引發AI泡沫疑慮，但分析認為目前走勢與2000年達康泡沫頂點仍有差異，且市場情緒已明顯降溫。

科技股為主的那斯達克綜合指數周五(30日)重挫748點，跌幅2.9%，寫下6月5日以來最大單日跌幅，10月跌幅也是一年多來最深。人工智慧(AI)泡沫是否終於爆裂？MarketWatch專欄作家赫伯特(Mark Hulbert)分析，目前情況與2000年達康泡沫頂點時有幾點不同。

赫伯特指出，這波跌勢看起來頗像空頭市場走勢，因為過去美股單日跌幅這麼深，往往發生在熊市期間。根據Ned Davis Research的數據，自1971年那斯達克綜合指數推出以來，單日跌幅前50大的案例中，有42例(占84%)發生在熊市。由於1971年至今所有交易日只有25%落在熊市期間，這意味熊市期間出現單日重挫的機率，是一般交易日的三倍多。

赫伯特說，這難免讓人擔心目前的情況是否和達康泡沫頂點時類似。許多投資人以為，那指在2000年3月10日創下歷史新高後幾乎立刻崩跌。若是如此，最近的市場走勢顯然大不相同，因為那指目前只比10月6日創下的歷史高點下跌7.8%，連「修正」(從近期高點下跌逾10%)都還談不上，更不用說崩盤。

他也指出，那指在2000年3月觸頂後其實並沒有立刻大跌，而是在登頂後的頭三周大致持平，之後才重挫。

赫伯特認為，與達康泡沫頂點時相比，今日有一點較樂觀：專注那斯達克的擇時操作投資電子報，近幾周來已大幅降低建議持股比重，轉向現金。從反向操作的觀點來看，他認為這是令人鼓舞的跡象，因為市場頭部通常伴隨著過度樂觀、堅定看多的氣氛。

赫伯特編製的那斯達克投資電子報信心指數(HNNSI)顯示，達康泡沫頂點時，這種看多情緒極為高漲，甚至在那指2000年3月觸頂後的三個月內仍持續攀升。

相較之下，這項指數最近已大幅下降，過去三周減少76個百分點，目前降至6.2%，顯示這些擇時操作者已大致建議出清持股。

赫伯特的分析是否正確，投資人信心能否撐住股市，未來幾周可望見分曉。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為那指單日重挫748點、跌幅2.9%，而且10月表現創一年多來最差，讓人聯想到熊市與科技股泡沫破裂的情境，因此被拿來和2000年達康泡沫比較。

  • 他指出，目前那指只比10月6日高點跌7.8%，連修正都還不到；而2000年觸頂後並非立刻崩跌，先是盤整3周才大幅下滑，走勢並不完全相同。

  • HNNSI信心指數近3周大跌76個百分點至6.2%，顯示擇時操作的投資電子報已大幅減碼並轉向現金。市場頭部通常伴隨過度樂觀，如今情緒降溫反而較不極端。

美股 熊市 那斯達克

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