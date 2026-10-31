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赴港IPO更嚴了？10月僅3家上市 多家緊急踩剎車

記者林宸誼／即時報導
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10月以來，港股IPO市場不再延續先前高頻上市節奏，當月僅有奕斯偉計算、傳音控股...
10月以來，港股IPO市場不再延續先前高頻上市節奏，當月僅有奕斯偉計算、傳音控股、東山精密三家企業上市。近期已有多家公司在港股上市前夕主動煞車。圖為香港交易所。中通社

AI摘要

文章摘要整理：

港股IPO今年融資創16年新高，但10月上市節奏放緩，近期多家公司在掛牌前延遲或終止H股發行，顯示市場已從拼速度轉向看資質與價格。

10月以來，港股IPO市場不再延續先前高頻上市節奏，當月僅有奕斯偉計算、傳音控股、東山精密三家企業上市。近期已有多家公司在港股上市前夕主動煞車。

但整體來看，今年港股IPO市場發行端熱度持續高漲。Wind數據顯示，截至10月30日，年內共有118家企業在港交所上市，港股IPO融資額達4013億港元，較去年成長83%。這筆融資額已創下2011年以來新高，距離2010年全年4144億港元的歷史高峰僅差約130億港元。

上海證券報報導，業內人士認為，未來港股IPO的分化會越來越明顯。只有真正具備技術障礙、全球化落地能力、公司治理良好的企業，才能贏得國際投資人的長期信任。隨著港股持續調整，機構投資人對港股IPO的爭奪，已從拚速度、搶額度，轉向挑資產、談價格。

儘管今年港股IPO融資額創下16年來新高，但熱鬧行情之下，近期已有多家公司在港股上市前夕主動煞車。

距離原定掛牌日僅剩三個自然日，微億智造突然踩下煞車，於10月25日公告，經考慮多項因素包括現行市況，決定延遲全球發售及於港交所主板上市。

江蘇的文旅企業瘦西湖文旅10月20日公告稱，決定延遲全球發售及其擬於港交所主板上市。 9月17日，金融科技公司四方精創在距離原定的港股上市日期僅剩5天時宣布延遲全球發售。此外，永康控股也在離港股敲鐘「臨門一腳」時宣布暫緩IPO上市。

此外，約有20家A股公司選擇終止H股發行上市。

三隻松鼠於8月29日公告，基於市場環境與公司自身發展規劃的綜合考量，並秉持維護股東利益、對股東負責的原則，經公司審慎討論分析後，董事會同意公司終止發行H股股票並於港交所主板上市。目前公司經營狀況正常，此次終止H股發行上市事項，是公司基於對多方面因素的全面權衡及實際情況所做的審慎決策。

除三隻松鼠外，年內還有拉卡拉、玲瓏輪胎、科泰電源、華海清科、大洋電機等多家A股公司發佈公告，終止發行H股。

德勤中國資本市場服務部全國上市業務主管合夥人紀文和表示，企業赴港上市需要考慮到行業所處市場環境、排隊等待期、H股上市後股票市場表現等情況。如果無法達到預期效果，換種融資方式反而是對股東負責的理性選擇。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 10月以來港股IPO節奏明顯放慢，當月僅有奕斯偉計算、傳音控股、東山精密3家企業上市，與先前高頻發行形成對比。

  • 截至10月30日，港股年內已有118家企業上市，IPO融資額達4013億港元，年增83%，並創下2011年以來新高，距2010年歷史高峰僅差約130億港元。

  • 文中指出，受市況、排隊等待期與上市後表現等因素影響，部分公司在掛牌前夕踩煞車；若難達預期效果，改變融資方式被視為對股東負責的理性選擇。

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