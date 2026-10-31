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金價下探一年低點 摜破4,000美元 投資人急賣怪科技股

編譯葉亭均／綜合外電
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泰國曼谷一名女子用手機上的Gold Now應用程式查看金價。示意圖。(路透資料照...
泰國曼谷一名女子用手機上的Gold Now應用程式查看金價。示意圖。(路透資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

美股科技股大跌引發資金調度壓力，投資人賣出黃金等避險資產，拖累金價跌破4,000美元並帶動白銀、白金與鈀金同步重挫。

國際金價已跌至一年來最低，白銀、白金與鈀金則大幅跌入技術面超賣區間，反映美國科技股重挫，投資人可能為了尋求流動性而賣出黃金，拖累貴金屬市場。

現貨金價30日收盤挫跌3.65%，報每英兩3,874.62美元，為2025年10月以來最低水準；現貨銀下跌5.85%，報49.10美元，11個月來首度跌破50美元；鈀金則跌破每英兩1,000美元。

儘管市場預期美國期中選舉下周登場後，中東可能再度陷入動盪，但黃金卻隨美股走低，向來被視為避險資產的地位失靈。美國黃金交易商American Gold Exchange總裁薩穆爾森，股市慘遭大幅拋售已對貴金屬市場造成「附帶傷害」，投資人在股市蒙受損失後，急於籌措現金，而出售黃金便成為取得資金流動性的方式之一。

德國商業銀行分析師也指出，周五科技股大跌，可能觸發保證金追繳，引發投資人被迫拋售黃金等避險資產。不過，他們預期貴金屬價格接下來有望反彈。

金價自今年1月創下每英兩5,595美元歷史新高以來，迄今已下跌30%，反映市場押注利率將長時間維持高檔，且亞洲需求走疲。但分析師表示，當金價跌破4,000美元時，各國央行的購金需求通常會增強。

XS.com資深市場分析師哈斯恩表示，儘管中東局勢升高、短期內區域戰爭可能重啟的風險相當高，金價卻持續承受賣壓，也難以維持較大幅度的反彈，這是因為美國經濟展現韌性，可能促使聯準會（Fed）維持高利率更長時間，使美國公債殖利率維持在高檔，進而阻礙金價持續回升。

白銀、白金與鈀金跌入超賣區間

另一方面，白銀、鉑金與鈀金這三種白色貴金屬，缺乏近年來支撐黃金價格的兩大力量：各國央行購金，以及避險投資需求。

白銀、白金與鈀金本周下跌7%至9%，相較下，黃金僅跌3%。這使三種金屬的相對強弱指數（RSI）大幅跌入「超賣」區間，為三年來首見，顯示目前市場的空頭動能相當強勁。

獨立金屬交易商王泰（音譯）表示：「白色貴金屬尤其令人擔憂的是，這波跌勢是持續且毫不間斷地逐步下滑，而不是短時間內急跌、隨後迅速反彈。」

滙豐銀行表示，白銀的工業與珠寶需求正在下滑，並預估2027年白銀平均價格為每英兩64美元，低於該行對今年每英兩71美元的平均價格預測。

白金最新下跌3.62%，報每英兩1,435.23美元；鈀金則下跌2.7%，報978.61元，分別觸及13個月及17個月來最低，主要受到汽車產業需求前景疲弱的疑慮所拖累。

精華 FAQ

  • 市場認為主因是美國科技股急跌後，投資人為補足流動性與應付保證金追繳，被迫賣出黃金等資產，造成貴金屬同步承壓。

  • 現貨金跌3.65%至每英兩3,874.62美元，創一年低點；白銀跌5.85%至49.10美元，11個月來首度失守50美元；鈀金也跌破1,000美元。

  • 雖然短線賣壓沉重，但分析師指出金價跌破4,000美元後，央行買盤通常會增強；同時白銀、白金與鈀金已進入超賣區，後續可能出現技術性反彈。

美股 金價

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