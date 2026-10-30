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中國競爭美國關稅夾擊 奧迪再砍財測、不利福斯集團

中央社法蘭克福30日綜合外電報導
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德國汽車集團福斯（Volkswagen）旗下高級車品牌奧迪（Audi）受到中國市...
德國汽車集團福斯（Volkswagen）旗下高級車品牌奧迪（Audi）受到中國市場激烈削價競爭及美國關稅壓力夾擊，今天第2度下修全年獲利展望，令福斯的營運重振面臨更大挑戰。歐新社

AI摘要

文章摘要整理：

奧迪因中國激烈價格戰與美國關稅壓力第2度下修財測，1至9月獲利大減41%，不僅拖累自身表現，也讓福斯集團的重整計畫面臨更大挑戰。

德國汽車集團福斯（Volkswagen）旗下高級車品牌奧迪（Audi）受到中國市場激烈削價競爭及美國關稅壓力夾擊，今天第2度下修全年獲利展望，令福斯的營運重振面臨更大挑戰。

法新社報導，奧迪先前已將今年獲利率預估由年初的6%至8%下修至5%至7%，如今再調降至3%至5%，遠低其在2010年代的水準。

奧迪今天並公布，今年1至9月獲利較去年同期銳減41%至12億2000萬歐元（約13.7億美元）。財務長瑞特斯柏格（Juergen Rittersberger）表示：「第3季的市場和競爭環境已變得艱難許多。」

奧迪和同集團的德國豪華跑車製造商保時捷（Porsche）過往一向是擁有10品牌的福斯汽車可靠的豐厚利潤來源。福斯為了重整，已計劃在2030年底前讓集團在全球裁員12萬人；如今奧迪困境令福斯承受更大壓力。

德國車廠鑒於在中國市場大受打擊，已轉為更加重視美國市場。但奧迪不像對手BMW和賓士（Mercedes-Benz）在美國有工廠，因此較易受川普（Donald Trump）關稅政策衝擊。

奧迪近期已宣布將在美國喬治亞州（Georgia）設新廠，生產運動休旅車（SUV）。

精華 FAQ

  • 主要因中國市場競爭加劇、削價壓力升高，加上美國關稅政策帶來成本與銷售風險，讓第3季經營環境明顯惡化，因此奧迪第2度調降全年獲利預估。

  • 奧迪先前已把全年獲利率預估從6%至8%下修到5%至7%，這次再降至3%至5%，已遠低於其在2010年代的獲利水準。

  • 奧迪和保時捷一向是福斯集團重要獲利來源，如今奧迪表現惡化，將使福斯的營運重振與裁員重整計畫承受更大壓力。

利率 德國 關稅

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