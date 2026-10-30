中國競爭美國關稅夾擊 奧迪再砍財測、不利福斯集團

德國汽車集團福斯（Volkswagen）旗下高級車品牌奧迪（Audi）受到中國市場激烈削價競爭及美國關稅壓力夾擊，今天第2度下修全年獲利展望，令福斯的營運重振面臨更大挑戰。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 奧迪因中國激烈價格戰與美國關稅壓力第2度下修財測，1至9月獲利大減41%，不僅拖累自身表現，也讓福斯集團的重整計畫面臨更大挑戰。

德國 汽車集團福斯（Volkswagen）旗下高級車品牌奧迪（Audi）受到中國市場激烈削價競爭及美國關稅 壓力夾擊，今天第2度下修全年獲利展望，令福斯的營運重振面臨更大挑戰。

法新社報導，奧迪先前已將今年獲利率 預估由年初的6%至8%下修至5%至7%，如今再調降至3%至5%，遠低其在2010年代的水準。

奧迪今天並公布，今年1至9月獲利較去年同期銳減41%至12億2000萬歐元（約13.7億美元）。財務長瑞特斯柏格（Juergen Rittersberger）表示：「第3季的市場和競爭環境已變得艱難許多。」

奧迪和同集團的德國豪華跑車製造商保時捷（Porsche）過往一向是擁有10品牌的福斯汽車可靠的豐厚利潤來源。福斯為了重整，已計劃在2030年底前讓集團在全球裁員12萬人；如今奧迪困境令福斯承受更大壓力。

德國車廠鑒於在中國市場大受打擊，已轉為更加重視美國市場。但奧迪不像對手BMW和賓士（Mercedes-Benz）在美國有工廠，因此較易受川普（Donald Trump）關稅政策衝擊。

奧迪近期已宣布將在美國喬治亞州（Georgia）設新廠，生產運動休旅車（SUV）。