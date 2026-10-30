最大加密盜竊之一波及63億美元 幣安證實遭複雜攻擊現多處漏洞

全球每日交易量最大加密貨幣交易所幣安30日表示，正努力處理一起波及約63億美元資金、涉及多個入侵點的「複雜攻擊」，已經凍結其中約半數資金，以防止大規模竊盜發生。路透

AI摘要 文章摘要整理： 幣安表示遭遇涉及多個入侵點的複雜攻擊，估計影響約63億美元資金，已凍結約半數資產並與執法機關合作追查。

全球每日交易量最大加密貨幣 交易所幣安今天表示，正努力處理一起波及約63億美元資金、涉及多個入侵點的「複雜攻擊」，已經凍結其中約半數資金，以防止大規模竊盜發生。

法新社報導，幣安（Binance）指出，「後續調查發現其他入侵點」。這與認為駭客 僅透過一台遭到入侵筆記型電腦發動攻擊的初步調查結果不同。

該平台在社群平台X發文表示：「這是一起複雜的攻擊，我們正全力配合執法機關，致力解決此一事件。」

幣安稍早接連發布數則訊息，內容有時相互矛盾，既堅稱「用戶資金完全安全」，又表示將「承擔所有損失」。

該公司透過拉丁美洲地區的X帳號證實，「估計受影響總金額約為63億美元」。

這是此前同類網路攻擊最高受害金額的4倍。先前紀錄是去年2月Bybit平台遭竊15億美元。

幣安同時示警，這個數字「可能持續增加，我們的團隊正與執法機關、發行機構、區塊鏈情報公司和業界夥伴密切合作，追查並且凍結更多資產」。

該平台表示，已經凍結約30億美元受影響資產。

上述Bybit竊案當時被認為是與北韓有關聯的駭客組織TraderTraitor所為。

美國區塊鏈分析公司TRM Labs昨天表示，根據「充分的鏈上及鏈下情報」，該公司「高度確信」幣安這次遭駭也是TraderTraitor策劃。

TRM表示：「這次攻擊有幾項特徵與先前涉及北韓的竊案相符。」

TraderTraitor被認為隸屬2014年遭控入侵索尼影業（Sony Pictures）而惡名昭彰的拉撒路集團（Lazarus Group）。拉撒路集團此舉是為報復索尼影業拍攝嘲諷北韓領導人金正恩的電影「名嘴出任務」（The Interview）。

網路攻擊消息傳出後，多數主要加密貨幣價格下跌，唯獨穩定幣例外。依其定義，這類貨幣價格只能在狹幅區間內波動。

比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ethereum）分別大跌近5%及近6%，幣安平台代幣BNB則重挫近10%。

幣安遭到攻擊之際，許多觀察人士正擔憂，人工智慧（AI）模型能力不斷增強，可能攻破密碼技術，導致資訊科技安全協定不再可靠。